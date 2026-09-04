Ατάκα φωτιά του Σιακαντάρη στην Αναστασίου: «Θα έρθει και ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει από χθες η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παππά, ότι η εφαρμογή της «πατριωτικής εισφοράς» που ακούστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα θα σημαίνει μέχρι και καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες.



Ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα και εμπνευστής του «μανιφέστου» του κόμματός του, Γιώργος Σιακαντάρης δίνει τώρα την δική του απάντηση στην τοποθέτηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, η οποία νωρίτερα ανέφερε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από την γιαγιά της, η οποία τη ρώτησε: «παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια;».

Ο Γιώργος Σιακαντάρης, προχώρησε σε ανάρτηση στο Fecabook ρίχνοντας βέλη προς το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ: «Η κυρία Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ είπε πως η γιαγιά της φοβάται πως θα της πάρουν τα βραχιόλια. Ήμαρτον. Τέτοια επιχειρηματολογία;» και συνέχισε με ειρωνική διάθεση, σχολιάζοντας: «Σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια».

Αναστασίου: «Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά μου και αγχώθηκε»

Η Βάσια Αναστασίου, είχε δώσει μια διαφορετική διάσταση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παππά, ότι η εφαρμογή της «πατριωτικής εισφοράς» που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας θα συμπεριλάβει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες



Όπως είπε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής «ο κόσμος έχει αγχωθεί» από τις δηλώσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ.



Θέλοντας να ενισχύσει τον ισχυρισμό της, η κυρία Αναστασίου είπε «εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου είπε παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια».

«Να το πούμε απλά, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά μου και αγχώθηκε» συνέχισε η κυρία Αναστασίου.



Η ίδια, δε, πρόσθεσε ότι «η γιαγιά μου είπε θα πάρω Zanax και της είπα "όχι γιαγιά είσαι 85"».



Με αφορμή, τέλος, αυτή την αναφορά της Βάσιας Αναστασίου, ο παριστάμενος ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, αναρωτήθηκε χαριτολογώντας «έχει χρυσά δόντια η γιαγιά;», με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να απαντά «όχι, χρυσά δόντια δεν έχει».