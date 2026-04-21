Αθανάσιος Καββαδάς: Σήμερα η ορκωμοσία του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Η ορκωμοσία του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιου Καββαδά αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου στις 12.30, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρευρεθεί στην τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα ανακοινώθηκε χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, μετά τη παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη για το σκάνδαλο με το πτυχίο πανεπιστημίου.