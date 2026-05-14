Αθήνα για το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: «Δεν συμβάλλει στα ήρεμα νερά»

Την στιγμή που η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως η ελληνική πλευρά διαμηνύει στην Άγκυρα ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στην διατήρηση των «ήρεμων νερών».

Μάλιστα ο Έλληνας υπ. Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια συζήτησης στο συνέδριο Energy Transition Summit που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, υπογράμμισε πως «οποιοδήποτε είδος μονομερούς δραστηριότητας που αποσκοπεί στην υλοποίηση των προθέσεων μιας χώρας είναι ουσιαστικά καταδικασμένο σε αποτυχία».

«Όσον αφορά τη φερόμενη νομοθεσία, τη νομοθεσία της Τουρκίας σχετικά με τη νομιμοποίηση της λεγόμενης «γαλάζιας πατρίδας», αυτό που λέω είναι ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να υπερισχύει των εγχώριων προθέσεων ή οραμάτων μας, και έτσι λειτουργούμε τις διμερείς μας σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τι συνεπάγεται ουσιαστικά το Δίκαιο της Θάλασσας, και συνειδητοποιώ ότι η Τουρκία σκόπιμα απείχε από την υπογραφή και την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Ωστόσο, ταυτόχρονα, οι διατάξεις αυτές αποτελούν μέρος του διεθνούς εθιμικού δικαίου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά δεσμευτικές για όλα τα κράτη, τόσο τα υπογράφοντα όσο και τα μη υπογράφοντα. Επομένως, εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα έπρεπε να οργανώνονται σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών στέλνοντας το μήνυμα ότι, «για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη, πρέπει να συνεργαστούμε. Οποιοδήποτε είδος μονομερούς δραστηριότητας που αποσκοπεί στην υλοποίηση των προθέσεων μιας χώρας είναι ουσιαστικά καταδικασμένο σε αποτυχία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας ΥΠΕΞ.