Το αξέχαστο beef Κυριάκου Μητσοτάκη - Όλγας Τρέμη: «Δεν ξεκινάμε καλά, θυμώνουμε;»

Viral έχει γίνει (ξανά) τις τελευταίες ημέρες στα social media, μία παλιά (2015) τηλεοπτική συνέντευξή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Mega και την Όλγα Τρέμη, παρουσία του Γιάννη Πρετεντέρη στο στούντιο.

Η πρώτη ερώτηση της κυρίας Τρέμη δεν άρεσε καθόλου στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εξανέστη και η κουβέντα που ακολούθησε ήταν έκρυθμη και γεμάτη ένταση.

Απολαύστε την:

Όλγα Τρέμη: Μου έκανε εντύπωση η δήλωση που κάνατε σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ, ότι το 2008, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέδωσε τη χώρα στους αναρχικούς. Η Κυβέρνηση είναι αφηρημένη έννοια. Όταν υπάρχει μία πράξη, υπάρχουν και ονοματεπώνυμα σε ό,τι αφορά την ευθύνη. Δηλαδή υπάρχει ο αρμόδιος υπουργός, που τότε ήταν ο κύριος Παυλόπουλος και ο πρωθυπουργός που τότε ήταν ο κύριος Καραμανλής. Τους αποδίδετε κάποια ευθύνη;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κυρία Τρέμη αυτό είναι το θέμα της ημέρας σήμερα; Αναρωτιέμαι...

Όλγα Τρέμη: Δεν ξεκινάμε καλά... Είναι δήλωση δική σας. Κάνετε κριτική στην ερώτησή μου;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, βεβαίως... Δεν έκανα ακριβώς αυτή τη δήλωση...

Όλγα Τρέμη: Αν κάνετε κριτική στην ερώτησή μου θα κάνω και εγώ κριτική στις απαντήσεις σας...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο, ας απαντήσω ευθέως για να πάμε στα σημαντικά θέματα.

Όλγα Τρέμη: Την κάνατε αυτή τη δήλώση και εγώ έχω αληθινή απορία αν αποδίδετε ευθύνη στον κ. Παυλόπουλο και τον κ. Καραμανλή...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έκανα τη δήλωση για το πρόβλημα που παρουσιάζεται για το άβατο των Εξαρχείων, ότι η κυβέρνηση αυτή (ΣΥΡΙΖΑ) έχει προνομιακές σχέσεις με τον χώρο των αντιεξουσιαστών εξ ου και δεν έχει καμία διάθεση να επιβάλλει την τάξη. Και ερωτηθείς για τα γεγονότα του 2008 πράγματι απέδωσα ευθύνες στην τότε κυβέρνηση (της ΝΔ του 2008)...

Όλγα Τρέμη: Ποιος είχε την ευθύνη; Την είχε η κα. Μπακογιάννη η οποία ήταν υπουργός Εξωτερικών; Την είχε ο κος. Αλογοσκούφης που ήταν υπουργός Οικονομικών;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μα να σας πω κα. Τρέμη, η ευθύνη βαραίνει συνολικά την κυβέρνηση...

Όλγα Τρέμη: Εντάξει κύριε Μητσοτάκη, λέμε μία κουβέντα κι όταν πάει να συγκεκριμενοποιηθεί θυμώνουμε; Δεν πάει έτσι...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτή την κουβέντα θέλετε να κάνουμε; Προφανώς και υπήρχε ευθύνη της τότε κυβέρνησης. Και του πρωθυπουργού και του αρμόδιου υπουργού και όλης της κυβέρνησης. Σας ικανοποιεί η απάντησή μου; Να πάμε στο επόμενο τώρα;

Όλγα Τρέμη: Βεβαίως, Γιάννη (απευθυνόμενη στον Πρετεντέρη) για να αποκλιμακώσουμε την ένταση...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ακριβώς, γιατί νομίζω ότι όταν γυρνάμε τη χώρα πίσω 7 χρόνια και έχουμε ζητήματα στην επικαιρότητα σημαντικά...

Όλγα Τρέμη: Κύριε Μητσοτάκη δεν πάει έτσι το πράγμα...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάτε να δημιουργήσετε κυριά Τρέμη προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία εκεί που δεν υπάρχουν...

Όλγα Τρέμη: Αν ηρεμήσουμε θα το αντιληφθείτε...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμος...

Όλγα Τρέμη: Θέλω να σας πω το εξής... Όταν συμβαίνουν πράγματα και δεν συζητιώνται...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ποιος σας το είπε ότι δεν συζητήθηκαν...

Όλγα Τρέμη: Δεν συζητήθηκαν

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ε, δεν θα μιλάτε μόνο εσείς, δώστε μου χρόνο να μιλήσω και εγώ...

Όλγα Τρέμη: Μα δεν με αφήσατε να τελειώσω...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και τότε συζητήθηκαν τα θέματα...

Όλγα Τρέμη: Ε, όχι και τόσο, εγώ δεν άκουσα κανέναν να λέει για ευθύνες...

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να γυρνάμε 7 χρόνια πίσω

Όλγα Τρέμη: Εσείς γυρίσατε 7 χρόνια πίσω