Αυλωνίτης για ΟΠΕΚΕ: «Περίεργο να μην έχουν καταγραφεί τηλεφωνικοί διάλογοι των αρμοδίων υπουργών»

Σαφή υπονοούμενα κατά αρμόδιων υπουργών άφησε ο εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων βουλευτών στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
«Τι περίεργο αλήθεια, να έχει καταγραφεί σωρεία τηλεφωνικών διαλόγων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά όχι των αρμοδίων (ή και εμπλεκομένων) υπουργών» αναφέρει, με αφορμή την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπ. Λιβανού, ο Αλ. Αυλωνίτης, εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων βουλευτών στην εξεταστική επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση των κοινοτικών πληρωμών.

«Ούτε καν με τους στενούς τους συνεργάτες, μερικοί από τους οποίους ''πρωταγωνιστούν'' σε συνδιαλέξεις απείρου κάλλους και ευρηματικού λεξιλογίου» συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο βουλευτής Κέρκυρας, Αλ. Αυλωνίτης, κατά την εξέταση του κ. Λιβανού έθεσε θέματα όπως:

«Τα συμβατικά τηλέφωνα και η υποψία για συνδιαλέξεις μέσω WhatsApp, τα αμνοερίφια που από 2 εκατ. το 2019 υπερδιπλασιάστηκαν και ξεπέρασαν τα 5 εκατ. το 2025, η παραίτηση Βάρρα που ''έδωσε ευκαιρία στις εγκληματικές ομάδες να συνεχίσουν τη δράση τους'' και ''η προσπάθεια της Ελλάδας να αποφεύγει τεχνηέντως τους ελέγχους''».

