Αύριο η συνάντηση Μητσοτάκη με τον εμίρη του Κατάρ: Λύσεις για τη Μέση Ανατολή στο «τραπέζι»

Την Αθήνα θα επισκεφθεί, αύριο Τετάρτη (29/4), ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο οποίος θα έχει συνάντησή με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Η επίσκεψη του εμίρη του Κατάρ επιβεβαιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ως αξιόπιστου εταίρου, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τις χώρες του Κόλπου, αναφέρουν πηγές.
Η Ελλάδα, συνομιλητής όλων των χωρών της περιοχής, καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις επιθέσεις εναντίον των χωρών του Κόλπου και πρόσφερε στήριξη και αλληλεγγύη.
Κατά την επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ αναμένεται να συζητηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις και οι προσπάθειες για διπλωματική λύση στις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων με έμφαση την οικονομία και τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.
Το Qatar Investment Authority έχει ήδη δεσμευτεί να επενδύσει 1 δισ. δολάρια στην Ελλάδα.
