Την Παρασκευή στο Μιλάνο ο Μητσοτάκης για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει αύριο, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Μιλάνο, όπου θα παρακολουθήσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί και στη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος της Ιταλίας, Sergio Mattarella, προς τιμήν των ηγετών και επισήμων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.
Η παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη διοργάνωση υπογραμμίζει τη σημασία των διεθνών αθλητικών γεγονότων και των διμερών σχέσεων Ελλάδας–Ιταλίας, σε μια περίοδο όπου η προετοιμασία για τους Αγώνες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
- Απεργία πείνας για να μην γκρεμιστούν τα Προσφυγικά στην Αλεξάνδρας: Τι ζητούν τα μέλη της κατάληψης
- Στο «δρόμο» που χάραξε ο Mητσοτάκης: Επικό βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok για το κυκλοφοριακό
- Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο - Η φωτογραφία από τις πρώτες μέρες στη ΜΕΘ
- «Αντώνη αγάπη μου, πάρε με από εδώ»: Ο περιβόητος Αντώνης εμφανίστηκε 20 χρόνια μετά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.