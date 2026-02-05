Την Παρασκευή στο Μιλάνο ο Μητσοτάκης για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει αύριο, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Μιλάνο, όπου θα παρακολουθήσει την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί και στη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος της Ιταλίας, Sergio Mattarella, προς τιμήν των ηγετών και επισήμων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις.

Η παρουσία του κ. Μητσοτάκη στη διοργάνωση υπογραμμίζει τη σημασία των διεθνών αθλητικών γεγονότων και των διμερών σχέσεων Ελλάδας–Ιταλίας, σε μια περίοδο όπου η προετοιμασία για τους Αγώνες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.