Αυτά είναι τα έργα που θα παραδοθούν ανά Περιφέρεια μέχρι το 2027 - Αναλυτικός χάρτης

Υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), με θέμα τα αναπτυξιακά έργα για την αποκέντρωση, με παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη.

Περιλαμβάνει έναν πλήρη οδικό χάρτη με έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και σειρά πρωτοβουλιών για τη σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στην περιφέρεια.

Βασικός πυλώνας της Εθνικής Στρατηγικής, που θα οριστικοποιηθεί εντός του 2026, είναι η επίλυση άμεσων ζητημάτων που αφορούν την ελληνική περιφέρεια και η διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα για τα επόμενα χρόνια.

Δείτε εδώ αναλυτικά τον αναπτυξιακό «χάρτη» για την αποκέντρωση

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι αναπτυξιακές πολιτικές να περάσουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό και για να καταδειχθεί η σημασία τόσο των ορεινών περιοχών όσο και της νησιωτικής Ελλάδας, αποφασίστηκε η συγκρότηση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για τη νησιωτικότητα, με στόχο τον αποδοτικότερο συντονισμό πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Επίσης, θα εφαρμόζεται ρήτρα ορεινότητας, νησιωτικότητας και απολιγνιτοποίησης στις πολιτικές των Υπουργείων που επηρεάζουν καθοριστικά τους τοπικούς πληθυσμούς και την οικονομία.

Ήδη, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής, εκπονούνται και εντός του 2026 θα ολοκληρωθούν 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, ενώ περισσότεροι από 1.000 φορείς έχουν κληθεί να συμμετέχουν οργανωμένα σε ομάδες εργασίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Σήμερα, στην ελληνική περιφέρεια, υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα, ενώ το 2026 και το 2027 θα παραδοθούν περισσότερα από 330 εμβληματικά έργα.