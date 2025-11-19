«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτός που μετρά τα ζώα»: Κατέθεσε ο Στέλιος Τζεδάκης - Αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις Λαζαρίδη

Προκειμένου να συνεισφέρει στην περαιτέρω διερεύνησή για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε σήμερα (19/11) ο Στέλιος Τζεδάκης, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας.

Κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά το σύστημα πληρωμής των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων, ο κύριος Τζεδάκης υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτός που μετρά τα ζώα».

Αρχικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημείωσε ότι ανέλαβε αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας την 1η Ιανουαρίου 2024 έχοντας τον συντονισμό των υπηρεσιών και εισηγητικό ρόλο στο θέμα χάραξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Περιφέρεια, ενώ δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές του «να γνωρίζει πόσα ζώα έχει η Κρήτη». Όσο για την αρμοδιότητα των ΔΑΟΚ, είπε ότι ανήκει στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες.

Λάζαρίδης σε Τζεδάκη: «Βλέπατε τα αιγοπρόβατα να περνάνε, που είστε κολλητός του Ανδρουλάκη»

Σε ερώτηση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, εάν γνωρίζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και εάν τον ενημέρωσε για την εικόνα στην Κρήτη και τις «κραυγαλέες παρασπονδίες στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας», ο κύριος Τζεδάκης απάντησε: «Δεν είχα ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη, σε καμία περίπτωση, για αυτά τα θέματα γιατί δεν τα ήξερα και εγώ». «Βλέπατε τα αιγοπρόβατα να περνάνε, που είστε κολλητός του Ανδρουλάκη» σχολίασε ο κύριος Λαζαρίδης με τον κύριο Τζεδάκη να απαντά ότι «αυτός που μετρά τα αιγοπρόβατα και δίνει τις επιδοτήσεις είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πρόσθεσε ότι «στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Κτηνιατρικής, χρήστες είναι οι κτηνιατρικές περιφέρειες και διαχειριστής είναι το υπουργείο. Για να πάρει την έγκριση ως χρήστης ένας κτηνίατρος πρέπει να πάρει την έγκριση του υπουργείου. Όπως καταλαβαίνετε, την εικόνα την καθημερινή για τον αριθμό των ζώων την είχε το υπουργείο».

Στη, δε, αναφορά του κύριου Λαζαρίδη ότι δημοσιεύματα μιλούν για δύο νέους «πράσινους» φραπέδες, ο κύριος Τζεδάκης τόνισε: «Δεν θα διαβάλετε την τιμιότητα και το ήθος μου».

Στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη εάν, ως κτηνοτρόφος ο ίδιος, λαμβάνει επιδοτήσεις μέσω της «τεχνικής λύσης» και εάν εμφανίζει βοσκοτόπια, τη μία χρονιά στη Νάουσα Ημαθίας και την άλλη στα Άγραφα, ο κύριος Τζεδάκης έκανε λόγο για προσπάθεια εντυπώσεων: «Εάν θέλω 200 στρέμματα να ενεργοποιήσω για τα ζώα μου και έχω 100 στρέμματα ιδιόκτητα, κάνω την αίτηση και ενεργοποιώ και τα υπόλοιπα 100 στρέμματα. Μόνο του το σύστημα σου τα βάζει εκτός Περιφερειακής Ενότητας. [. . .] Δυστυχώς, αυτή είναι η τεχνική λύση. Αυτή είναι η αλήθεια».

Στη, δε, παρατήρηση του κύριου Λαζαρίδη ότι στην κτηνοτροφική δραστηριότητά του απασχολεί συγγενή του χωρίς να του «κολλάει» εργόσημα, ο κ. Τζεδάκης ότι τον βοηθά σποραδικά και ρώτησε τον κ. Λαζαρίδη εάν «αυτό θα βάλετε στην Ομάδα Αλήθειας» με τον βουλευτή της ΝΔ να απαντά «μην κάνετε μαγκιές εδώ». Όσο για κτηνιάτρους της περιφέρειας, που συγγενείς τους κάνουν «δηλώσεις εθνικού αποθέματος», ο κ. Τζεδάκης είπε ότι δεν το γνώριζε και πως διενεργούνται Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του κύριου Τζεδάκη καταγράφηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Λαζαρίδη και της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Λιακούλη (σ.σ. αναπληρώνει τη Μ. Αποστολάκη), η οποία οδήγησε τον πρόεδρο της επιτροπής να διακόψει τη συνεδρίαση. Κατά την επανέναρξη της διαδικασίας, η κύριου Λιακούλη σημείωσε ότι κατά τη διακοπή ο εισηγητής της ΝΔ πλησίασε τον μάρτυρα και του άσκησε bullying ρωτώντας του με έντονο τρόπο, «πες την αλήθεια, δεν τα πήρατε κι εσείς από το εθνικό απόθεμα;» και ότι θα αναφέρει αυτή τη συμπεριφορά στον πρόεδρο της Βουλής.

Από την πλευρά του, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο και ότι πήγε κοντά στον μάρτυρα για να του πει «ωραία τα λέτε κ. Τζεδάκη σε ό,τι αφορά τις υπουργικές αποφάσεις, αλλά την τεχνική λύση την χρησιμοποιήσατε.

Αυτό. Τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο». Ανέφερε, μάλιστα, πως καταλαβαίνει ότι η κ. Λιακούλη «θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο στο κόμμα της, και να δείξει, ενδεχομένως, ότι είναι πιο σκληρή και πιο καλή από τη δουλειά της Μιλένας Αποστολάκη (ως εισηγήτριας)». Η κ. Λιακούλη χαρακτήρισε «ντροπή» να βάζει εσωτερικό ζήτημα σε άλλο κόμμα, προσθέτοντας πως έχει άριστη σχέση με την κ. Αποστολάκη, η οποία απουσιάζει για προσωπικούς λόγους.

ΠΑΣΟΚ: «Η ΝΔ κατασκεύασε, ότι ο εν λόγω μάρτυρας ενεπλάκη σε παράνομες επιδοτήσεις»

Αναφορικά, με τις παρεμβάσεις του κύριου Λαζαρίδη, το ΠΑΣΟΚ λίγο αργότερα σε ανακοίνωση του κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για το ότι «κατασκεύασε» τις κατηγορίες της προς τον Στέλιο Τζεδάκη.

Η Νέα Δημοκρατία κατασκεύασε, ότι ο εν λόγω μάρτυρας ενεπλάκη σε παράνομες επιδοτήσεις.

Από τη μαρτυρική κατάθεση αποκαλύφθηκε ότι ο εν λόγω μάρτυρας είναι κτηνοτρόφος, πάντοτε χρησιμοποιούσε τα ίδια στοιχεία για τις δηλώσεις του μέσα στον χρόνο και πάντα έκανε τις δηλώσεις του μέσα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό του τόπου που διαμένει.

Κατέθεσε ο μάρτυρας ακριβώς τις αρμοδιότητες που ο ίδιος ασκεί και αφορούν στον σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής και ουδεμία σχέση έχει με την καταμέτρηση των ζώων που είναι αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι αρμοδιότητα της οποιαδήποτε Περιφέρειας ή περιφερειακής υπηρεσίας.

Μάλιστα, επικαλέστηκε το ΔΤ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που ξεκαθαρίζει απολύτως ότι αρμοδιότητα της καταμέτρησης των ζώων είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ανακοίνωση της ΠΟΔΕΓΥ που με ακρίβεια περιγράφουν το θέμα».

«Οι Περιφέρειες μεριμνούν και σχετίζονται με βάσεις δεδομένων μόνο για υγειονομικούς λόγους και σε επίπεδο δειγματοληπτικών ελέγχων, τόνισε ο μάρτυρας. Επίσης, σε ό,τι αφορά στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, που αν υπήρχαν δεν θα μπορούσαν να οργιάσουν οι επιτήδειοι, ο κ. Τζεδάκης τόνισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης σύναψε δύο προγραμματικές συμβάσεις, τόσο το 2021 όσο και το 2023, αλλά δυστυχώς, με ευθύνη του αρμόδιου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα διαχειριστικά σχέδια δεν προχώρησαν», σημείωσαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.

