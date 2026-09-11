Βαρουφάκης για rebranding Τσίπρα: «Το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές - Θα πεθάνω πριν πάω μαζί του»

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκε καλεσμένος στο OPEN και μίλησε για τις προτάσεις των κομμάτων, τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στο μετεκλογικό σκηνικό και την πρότασή του για «πατριωτική εισφορά» 1%.

Σχετικά με τις κινήσεις της κυβέρνησης και της μείζονας ανττιπολίτευσης, σχολίασε:

«Θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι σε όλους αυτούς. Θυμάστε την αλησμόνητη Μαρία Δημητριάδη να τραγουδάει Θάνο Μικρούτσικο. "Υπαλληλίσκοι φοβισμένοι, τους έχω βαρεθεί". Νομίζω δεν χρειάζεται ανάλυση».

Βαρουφάκης: «Καλύτερα θάνατος παρά συγκυβέρνηση με Τσίπρα»

«Ας μιλάμε για αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Εμείς προτείνουμε να κάνουν μία κυβέρνηση δύο ή τρεις. Οι διαφορές τους είναι απειροελάχιστες, και του Ανδρουλάκη και του Τσίπρα.

Για παράδειγμα το καρτέλ ενέργειας. Και οι δύο μιλούν για περιορισμούς στις τιμές και φορολόγηση του πλούτου. Οι στρατιές λογιστών αυτών των ομίλων είναι πιο ισχυροί από αυτούς της ΑΑΔΕ. Δεν πρόκειται να τα βάλουν μαζί τους».

Σε ερώτηση για την προγραμματική του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Βαρουφάκης σχολίασε:

«Είναι εκτός θέματος ο κ. Τσίπρας. Τη νύχτα του δημοψηφίσματος έθεσε εαυτόν εκτός προοδευτικής παράταξης. Από τότε καταθέτει συνεχώς διαπιστευτήρια στο καρτέλ.

Το σάπιο σύκο ωρίμασε. Το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές. Τι άλλες αλληγορίες να βρω; Οι άνθρωποι που ουσιαστικά κήδεψαν την Αριστερά, ήταν αυτοί που μιλούσαν στο ονομά της. Υπάρχει περίπτωση ο Ανδρέας να αναγνώριζε το σημερινό ΠΑΣΟΚ;»

Στο ενδεχόμενο να συμμετείχε σε συγκυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε:

«Εμείς είμαστε καταδικασμένοι να μπούμε στη Βουλή. Παραμένουμε ζωντανοί στα κινήματα, στους χώρους δουλειάς.

Προφανώς δεν θα μπούμε σε κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Να σας το πως λίγο έντονα. Προτιμώ τον θάνατο. Το δις εξαμαρτείν....Μία φορά τον στήριξα με όλο μου το "είναι", και είδατε τι έγινε».