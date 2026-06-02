Βαρουφάκης για Τσίπρα: «Δεν νομίζω ότι το σουφλέ μπορεί να φουσκώσει δυο φορές - Όλο είναι μια φούσκα»

Τις εξελίξεις με την αποχώρηση μελών και στελεχών της Νέας Αριστεράς με φόντο την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα κλήθηκε να σχολιάσει στην εκπομπή «10 παντού» ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Η Νέα Αριστερά έχει εξαιρετικούς ανθρώπους, στελέχη.

Το πρόβλημα με τη Νέα Αριστερά ήταν το εξής: ότι δημιουργήθηκε χωρίς συγκεκριμένο πολιτικό λόγο, ως αντίδραση στην έλευση Κασσελάκη. Οπότε αυτοί που έφυγαν δεν είχαν ένα κοινό πολιτικό πρόγραμμα. Είχαν πάντα μεγάλες διαφορές.

Σήμερα πάλι διασπώνται, πάλι χωρίς πολιτικό πρόταγμα, απλά θέλουν να πάνε με τον κ. Τσίπρα. Ούτε ο κ. Τσίπρας προτείνει να πέσει ο Μητσοτάκης», ανέφερε αρχικά ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Και συνέχισε αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα: «Ποιο είναι το πρόταγμα το δικό του, να βγει δεύτερος.

Δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος και δεν το λέει πραγματικά. Η πρωθυπουργία για το 2032. Πρέπει να είσαι το άκρον άωτον του αιθεροβάμωνος να πιστεύεις ότι μπορείς να ρίξεις ως κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή τον Μητσοτάκη.

Ο Μητσοτάκης μπορεί να πέσει αλλά πολύ πιο εύκολα από τον κ. Δένδια ή από κάποιον άλλο μέσα στη Νέα Δημοκρατία.

Δεν υπάρχει βάση σε αυτούς που λένε πάμε με τον κ. Τσίπρα για να πέσει ο Μητσοτάκης. Όλο είναι μια φούσκα, θα ξεφουσκώσει πολύ γρήγορα. Δεν νομίζω ότι το σουφλέ μπορεί να φουσκώσει δυο φορές».

Επιπλέον ο Γραμματέας του Μέρα25 τόνισε ότι: «Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον κ. Τσακαλώτο. Όταν είσαι αδελφός με κάποιον για δεκαετίες και έχεις τα ίδια διαβάσματα, ήταν η αριστερή μου συνείδηση και πάει και υπογράφει μνημόνιο. Αυτό θα ήταν το τέλος του Μέρα25 αν συνεργαζόμουν. Τι να μη θέλει να είναι μαζί μου, όπως κι εγώ δεν θέλω να είμαι μαζί του είναι απολύτως φυσιολογικό. Οι πορείες μου χώρισαν πολιτικά.

Επανερχόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο Γιάνης Βαρουφάκης πρόταξε: «Ο Τσίπρας είναι στην πυρά και το όνομά του θα γραφτεί με πολύ μαύρα γράμματα. Μου κάνει όμως αλγεινή εντύπωση ότι καλά εμένα και την Κωνσταντοπούλου, αλλά τους ανθρώπους που έκαναν τη βρωμοδουλειά για αυτόν, δηλαδή πέρασαν το καρτέλ ενέργειας - ο Σταθάκης-, υποθήκευσαν τη δημόσια υπηρεσία για 99 χρόνια -ο Τσακαλώτος- προσπάθησαν να υλοποιήσουν μια πολιτική τροϊκάνική την οποία δεν είχαν επιλέξει οι ίδιοι, αλλά το έκαναν για να υπηρετήσουν την κυβέρνηση Τσίπρα.

Αυτούς ότι τους έχει στον εξώστη και τους εξευτελίζει, για εμένα μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση.

Όταν λες πράγματα στα οποία συμφωνούν όλοι, δεν λες τίποτα. Η επιλογή Τσίπρα είναι να ξαναφτιάξει τον ΣΥΡΙΖΑ του 17% μη λέγοντας τίποτα. Για εμάς στον Μέρα25 αυτό αποτελεί την πιο τοξική επιλογή.

Ο Τσίπρας είναι τέως πρωθυπουργός. Υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Θα μας μιλήσει για αυτό;»