Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του Βασίλη Ρίζου, γιου της βουλεύτριας Θεανώς Φωτίου, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Ρίζος

Ο Βασίλης Ρίζος, γιος της Θεανώς Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου ήταν αρχιτέκτονας με διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλαδικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ενώ ασχολήθηκε με τον «χώρο» επαγγελματικά και πολιτικά.

Κατοικούσε στους Αμπελόκηπους και ήταν μέλος και υποψήφιος της «Συμμαχίας για ένα προοδευτικό ΤΕΕ», της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη» και σταθερά μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων.

Ως μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», την περίοδο 2018 - 2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ήταν μέλος και αργότερα συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους», ενώ συνέβαλε στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες».

Ο Βασίλης Ρίζος ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα της Νέας Αριστεράς. Μαζί με τη μητέρα του Θεανώ είχαν σχεδιάσει τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και τα γραφεία της Νέας Αριστεράς έχουν τη δική του αρχιτεκτονική υπογραφή.