Βασίλης Ρίζος: Την Τετάρτη η κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου

Ανάρτηση για τον θάνατου γιου της, Βασίλη Ρίζου, πραγματοποίησε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου.
Στην ανάρτησή της αναφέρει: «Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη. Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α Νεκτροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30μμ.
Ο γιος, Δημήτρης
Η μητέρα, Θεανώ
Η σύντροφος, Μαρία
Αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
iban: GR9201401420142002001000086».
- Ο «πατέρας» των Ταγμάτων Ασφαλείας: Όταν ο Ιωάννης Ράλλης αναλάμβανε τελευταίος κατοχικός πρωθυπουργός
- Ο μήνας πρόωρων εκλογών που ακούει ο Μητσοτάκης, το πραγματικό ασυμβίβαστο και τα υπομνήματα
- Ξέσπασε η Ηλιάδη κατά της Μεσσαροπούλου: «Τραγικό και χυδαίο σχόλιο, δεν ντρεπόμαστε λίγο;»
- Δήμος Μεσολογγίου: «Πράξη σεβασμού ο ασπασμός της Εικόνας της Εξόδου - Δεν προσφέρεται για μικροπολιτική αντιπαράθεση»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.