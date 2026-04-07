Βασίλης Ρίζος: Την Τετάρτη η κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου

Την Τετάρτη θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζου. Έκκληση της βουλεύτριας για δωρεά στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Βασίλης Ρίζος
Βασίλης Ρίζος | Νέα Αριστερά / Facebook
Ανάρτηση για τον θάνατου γιου της, Βασίλη Ρίζου, πραγματοποίησε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου.

Στην ανάρτησή της αναφέρει: «Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη. Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α Νεκτροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30μμ.

Ο γιος, Δημήτρης
Η μητέρα, Θεανώ
Η σύντροφος, Μαρία

Αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.

iban: GR9201401420142002001000086».

