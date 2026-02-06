Βελόπουλος: Παρουσίασε φωτογραφία της Lady Gaga από το American Horror Story ως ντοκουμέντο από τον φάκελο Επστάιν

Την ενόχληση του για το ότι δεν παρουσιάζουν το σκάνδαλο Επστάιν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος και έδειξε live στο Open, ενοχοποιητικές εικόνες από το φάκελο του.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, έδειξε στην εκπομπή «Δέκα Παντού» στο Open, μια φωτογραφία και δήλωσε: «Την βλέπετε αυτή την κυρία. Δείτε τα παιδάκια δεξιά και αριστερά τι πίνουνε; Κόκκινο χρώμα». To Χ πήρε φωτιά αμέσως μετά τη συνέντευξη του πολιτικού καθώς τελικά η «επίμαχη φωτογραφία από τον φάκελο», ήταν της Lady Gaga.

Πρόκειται για μια ανάρτηση που είχε κάνει η Lady Gaga πριν από 11 ολόκληρα χρόνια, για τις ανάγκες προώθησης του 5ου κύκλου της σειράς τρόμου «American Horror Story: Hotel». Στη σειρά, η παγκόσμια σταρ υποδυόταν την «Countess», μια αιμοδιψή φασιονίστα, και η επίμαχη σκηνή ήταν μέρος του σεναρίου που προβλήθηκε στο δίκτυο Fox.

Φυσικά, οι χρήστες του X, «πήραν φωτιά» και ανήρτησαν δεκάδες σχόλια για το λάθος του πολιτικού.

Στην αρχή νόμισα ότι ήταν φωτοσοπ αλλά τελικά είναι αλήθεια. Ο Βελόπουλος δείχνει τη Lady Gaga σε φωτογραφία από τη σειρά Hotel παρουσιάζοντας την ως μέλος του Επσταιν 😂

Το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό 😂 pic.twitter.com/LbvX0KgTsx — Νίνος (@n1kos_ntg) February 5, 2026