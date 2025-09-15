Μενού

Βενιζέλος για Novartis: «Οι ενορχηστρωτές έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου»

Ο Ευάγελος Βενιζέλος καταδίκασε την ολιγωρία στην υπόθεση Novartis.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τον οποίο έθιγαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες για την υπόθεση Novartis, ανέφερε μετά τις καταδίκες πως «Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων της σκευωρίας Novartis είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση».

«Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου», προσθέτει ο ίδιος, με βάση πληροφορίες.

