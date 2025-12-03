Βιβλίο Τσίπρα: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά δίνουν το «παρών» στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Αυτή την ώρα παρουσιάζεται στο θέατρο Παλλάς το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη». Στο κατάμεστο θέατρο δυναμική είναι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ανεξάρτητων.

Μεταξύ άλλων έχουν προσέλθει οι:

Βασίλης Κόκκαλης

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Μίλτος Ζαμπάρας

Κώστας Μπάρκας

Χρήστος Μπγιάλας

Γιάννης Σαρακιώτης

Σπύρος Δανέλλης

Δώρα Αυγέρη

Γιώργος Βασιλειάδης

Τρύφων Αλεξιάδης

Συμεών Κεδίκογλου

Γιώργος Ψυχογιός

Γιάννης Ραγκούσης

Μαρίνα Κοντοτόλη

Χρήστος Γιαννούλης

Κώστας Ζαχαριάδης

Αθήνα Λινού

Στέφανος Τζουμάκας

Γιάννης Μαντζουράνης

Κώστας Γαβρόγλου

Καλλιόπη Βέττα

Κατερίνα Νοτοπούλου

Χρήστος Σπίρτζης

Όλγα Γεροβασίλη

Γιώργος Καραμέρος

Διονύσης Καλαματιανός

Θεανώ Φωτίου

Μερόπη Τζούφη

Χουσείν Ζειμπέκ

Έφη Αχτσιόγλου

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Νίκος Παππάς

Πόπη Τσαπανίδου

Νάσος Ηλιόπουλος

Αλέξης Χαρίτσης

Φερχάτ Οζγκιούρ

Γιώργος Γαβρήλος

Χάρης Μαμουλάκης

Σωκράτης Φάμελλος

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Γιώργος Σταθάκης

Σία Αναγνωστόπουλου

Λιάνα Κατσέλη

Ρένα Δούρου

Ευάγγελος Αποστολάκης

Κατά την άφιξή του, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε για τον πρώην πρόεδρο του κόμματος: «Ήρθαμε να ακούσουμε τον Τσίπρα. Σημασία έχει να δούμε τι έχει να πει για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Κώστας Γαβρόγλου, κατά την άφιξή του στην εκδήλωση, δήλωσε πως «είναι μια ωραία μέρα», ενώ για ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, είπε: «Ρωτήστε τον Τσίπρα».

«Ο κόσμος ζητά ελπίδα, να περάσουμε στην επόμενη μέρα», ήταν το μήνυμα που έστειλε η Όλγα Γεροβασίλη από τη δεξίωση.

«Το σχέδιο μπαίνει στις ράγες», είπε χαρακτηριστικά ο Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Σαρακιώτης, κατά την άφιξή του ανέφερε: «Περιμένω να ακούσω το σχέδιο Τσίπρα για την επόμενη μέρα».