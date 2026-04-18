Το βίντεο του Πολάκη μετά την παραίτηση Λαζαρίδη: «Ένα χαστούκι στο παρακράτος»

Λίγη ώρα μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Παυλος Πολάκης ανήρτησε βίντεό στο Facebook σχολιάζοντας την απόφασή του.

Όπως αναφέρει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ: «Μου έστειλαν μήνυμα ότι παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Ο άνθρωπος που προσλήφθηκε παράνομα σε τρεις διαδοχικές θέσεις, με ένα μαϊμού πρυχίο, τον οποίο επιβράβευσε ο Μητσοτάκης τοποθετόντας τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά τα όργια το οποία έκανε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όπως τονίζει «το σημερινό είναι μια νίκη και ένα χαστούκι στο παρακράτος και στην ψευτοαριστεία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Η δήλωση παραίτησης του Μακάριου Λαζαρίδη

Στη δήλωσή του, ο κ. Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι πορεύτηκε στην προσωπική και πολιτική του διαδρομή με εντιμότητα και αξιοπρέπεια, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήξει την οικογένειά του. Όπως ανέφερε, υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με συνέπεια, δίνοντας πολιτικούς αγώνες στο πλευρό της Νέας Δημοκρατίας και παραμένοντας πιστός στις αρχές του.

Αναφέρθηκε επίσης στην εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι πολίτες της Καβάλας, εκλέγοντάς τον δύο φορές βουλευτή, καθώς και στη συνεργασία του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο κατά την περίοδο της αντιπολίτευσης όσο και στη διάρκεια της διακυβέρνησης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι από την αρχή της πολιτικής του πορείας επέλεξε τη διαφάνεια, υπενθυμίζοντας πως είχε δημοσιοποιήσει το «πόθεν έσχες» του ήδη από το 2019. Παράλληλα, έκανε λόγο για επιθέσεις από την αντιπολίτευση, τις οποίες χαρακτήρισε τοξικές και συκοφαντικές, επισημαίνοντας ότι αφορούν γεγονός που συνέβη πριν από περίπου 20 χρόνια.

Ωστόσο, όπως τόνισε, με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της κυβέρνησης και του υπουργείου, αποφάσισε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του.

Κλείνοντας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη, καθώς και προς όσους τον στήριξαν στην πολιτική του διαδρομή, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει σταθερός στις αρχές που υπηρετεί.