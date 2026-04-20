Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα απέρριπτα τις άρσεις ασυλίας - Ίσως δεν πρέπει να στεναχωρήσω όσους το ζητούν»

Συγχυσμένος για τη θέση που θα λάβει στην επικείμενη ψηφοφορία της Βουλής για την άρση ασυλίας 13 πολιτικών προσώπων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζεται ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης.

Όπως ανέφερε, εάν αξιολογούσε το ζήτημα αποκλειστικά με νομικά κριτήρια, θα ήταν αρνητικός και για τις 13 περιπτώσεις. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως ακόμα δεν έχει λάβει οριστική απόφαση λόγω της έντονης πολιτικής διάστασης που έχει λάβει η υπόθεση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ίδιοι οι βουλευτές επιθυμούν να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αλήθεια γύρω από τα ονόματά τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά:

«Η καρδιά μου σας ξαναλέω, είναι πιο κοντά στη νομική μου υπόσταση… Από την άλλη μερικά καταλαβαίνω τους συναδέλφους μου. Μπορεί να μην πρέπει να τους στεναχωρήσω… θα το σκεφτώ».