Βορίδης κατά Σαμαρά: «Έχει πρόβλημα με τους ΠΑΣΟΚους, αλλά θέλει την Κωνσταντοπούλου»

Σφοδρή κριτική στον Αντώνη Σαμαρά άσκησε ο Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας τις πολιτικές θέσεις του πρώην πρωθυπουργού και τις αιχμές που διατυπώνει κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ασκεί κριτική στη σημερινή κυβέρνηση για τη συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, την ώρα που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να αποδεχθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας με άλλα κόμματα, ακόμη και με την Πλεύση Ελευθερίας και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εφόσον ο ίδιος αναλάμβανε την πρωθυπουργία.

Αναφερόμενος στις δημόσιες τοποθετήσεις συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού, ο Μάκης Βορίδης ανέφερε ότι θεωρεί πως αυτές εκφράζουν τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Τον εκφράζει, αν δεν τον εκφράζει ας βγει να το πει».

Στη συνέχεια σχολίασε την κριτική που ασκείται στη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή τον χαρακτηρισμό της ως «σημιτικό ΠΑΣΟΚ και ολίγον ΛΑΟΣ».

«Η κριτική λέει ότι έχασε την ψυχή της η ΝΔ. Και τι έγινε; Έγινε ακροδεξιά ή έγινε κεντρώα, σημιτική; Το "ολίγον ΛΑΟΣ" ή δεν υπάρχει καθόλου γιατί εμείς γίναμε woke μαζί με τον Μητσοτάκη ή παραμένουμε και είμαστε ακροδεξιοί και έχουμε επηρεάσει την ατζέντα της ΝΔ. Η ΝΔ τι είναι τελικά; Είναι από δω ή είναι από κει; Δεν μπορείς να λες και τα δύο μαζί γιατί δεν βγαίνει νόημα», είπε.

Η αναφορά στην Κωνσταντοπούλου

Ο Μάκης Βορίδης επέμεινε στην κριτική του προς τον Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού για τη συμμετοχή στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και στα σενάρια συνεργασιών που, κατά τον ίδιο, αφήνει ανοιχτά.

«Ο κ. Σαμαράς έχει πρόβλημα με τον κ. Μητσοτάκη επειδή έχει βάλει πολλούς Πασόκους στην κυβέρνηση, αλλά το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και η Κωνσταντοπούλου μέσα», ανέφερε.

«Δηλαδή να διώξουμε τον Μητσοτάκη γιατί έχει Πασόκους στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου, με το ΠΑΣΟΚ και με όποιον να είναι, αρκεί να είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Δεν βγαίνει νόημα», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει «μια σαφής και επεξεργασμένη τακτική και προγραμματική θέση».

Τι είπε για πιθανή συνεργασία με την Ελληνική Λύση

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΝΔ με την Ελληνική Λύση, σε περίπτωση που δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, ο κ. Βορίδης τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία.

«Ό,τι αποφασίσει ο λαός. Εάν ο λαός δεν μας δώσει αυτοδυναμία, ξέρετε ότι εμείς θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια συνεργασιών», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο να αποτελέσει κυβερνητικό εταίρο, ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι το ερώτημα θα πρέπει να απευθυνθεί κυρίως στην άλλη πλευρά, καθώς, όπως είπε, τα κόμματα «το ένα πίσω από το άλλο αποκλείουν τη συνεργασία με τη ΝΔ».

«Ιδεολογικά και πολιτικά ακατανόητη» η στάση Σαμαρά

Ο Μάκης Βορίδης ρωτήθηκε και για το αν τον έχει στενοχωρήσει προσωπικά η πολιτική στάση που έχει επιλέξει ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο ίδιος απάντησε ότι θα προτιμούσε ο πρώην πρωθυπουργός να είχε ακολουθήσει διαφορετική πορεία, υπογραμμίζοντας ότι δεν αντιλαμβάνεται την πολιτική και ιδεολογική βάση για μια αυτόνομη πολιτική παρουσία.

«Θα ευχόμουνα να μην έχει τηρήσει αυτή τη στάση. Μου είναι ιδεολογικά και πολιτικά ακατανόητη. Δεν βλέπω κάτι το οποίο να δικαιολογεί αντικειμενικά την αυτοτελή, αυτόνομη πολιτική παρουσία του Αντώνη Σαμαρά», ανέφερε.

Η διαφωνία για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Τέλος, ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ένα ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής στελεχών που πρόσκεινται στον Αντώνη Σαμαρά.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι διαφωνεί κάθετα με την επιλογή της κυβέρνησης, εξέφρασε ωστόσο αμφιβολίες για το κατά πόσο το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί σήμερα να αποτελέσει κεντρικό πολιτικό διακύβευμα.

«Αν αυτή είναι η ατζέντα, γιατί δεν εκφράστηκε την ώρα που έπρεπε να εκφραστεί και εκφράζεται τρία χρόνια μετά; Εγώ ξέρετε ότι έχω απόλυτη και κάθετη διαφωνία με τον γάμο. Όμως να δούμε το αποτέλεσμα, 400 γάμοι. Δεν έγινε καμιά επαναστατική ανατροπή. Γίνεται κόλαση σε όλη την περιοχή και έρχεται ο άλλος και λέει ότι εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι 400 παντρευτήκανε», κατέληξε.