Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: «Η αποχή δεν είναι επιλογή» δηλώνει ο Χριστοδουλίδης

«Η αποχή δεν είναι επιλογή», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος άσκησε σήμερα (24/0%) στις 10:15 το πρωί, το εκλογικό του δικαίωμα για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, Κέντρο Γ’, στην Πάφο, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η σημερινή εκλογική διαδικασία είναι σημαντική και μας αφορά όλους».

Αφορά, όπως μεταδίδει το ΑΠΕΜΠΕ, «τη νομοθετική εξουσία της χώρας μας και ως εκτελεστική εξουσία θέλουμε ένα Κοινοβούλιο με το οποίο να συνεργαζόμαστε άριστα πρωτίστως για το καλό της χώρας μας, για το καλό της κοινωνίας, για το καλό των πολιτών».

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «καλώ τον κυπριακό λαό να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία».

Είπε επίσης ότι ως εκτελεστική εξουσία «προχωρήσαμε σε κάποιες λειτουργικές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να υπάρξει περισσότερη συμμετοχή, με την αυτόματη εγγραφή, με το δικαίωμα της ψήφου από το 17ο έτος ηλικίας, αποφασίστηκε από τη Βουλή να ισχύσει από την επόμενη εκλογική διαδικασία, αλλά, επαναλαμβάνω, είναι σημαντική, καλό τον κόσμο να συμμετάσχει».

«Σίγουρα η αποχή δεν είναι επιλογή», τόνισε.

Σε ερώτηση αν αγωνιά για το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «όχι, δεν αγωνιώ για το εκλογικό αποτέλεσμα, όποιο και να είναι θα είναι απόλυτα σεβαστό από την εκτελεστική εξουσία και θα εργαστούμε με το νέο Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο η χώρα μας, να επωφεληθεί η κοινωνία, να επωφεληθεί ο κυπριακός λαός».

«Εκείνο που είναι σημαντικό στην οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία είναι να σκεφτόμαστε πώς η χώρα μας μπορεί να προχωρήσει ακόμη πιο μπροστά. Αυτός είναι ο στόχος της εκτελεστικής εξουσίας, αυτό πράττουμε ως Κυβέρνηση, αυτό θα πράξουμε με το νέο Κοινοβούλιο», ανέφερε.

Κληθείς να πει αν υπήρξε τοξικότητα στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και αν είναι ικανοποιημένος από την ποιότητα του πολιτικού λόγου κατά την εκστρατεία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θα ήταν σαφώς καλύτερο να γινόταν πιο ουσιαστική ανταλλαγή θέσεων, απόψεων – όλες οι θέσεις είναι σεβαστές, αλλά να γινόταν ένας διάλογος, στη βάση των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, που απασχολούν τον κυπριακό λαό, για το εθνικό μας θέμα, για το κυπριακό πρόβλημα, που βλέπω να έρχονται εξελίξεις. Εν πάση περιπτώσει, έχει ολοκληρωθεί η προεκλογική περίοδος, σήμερα θα αποφασίσει ο κυπριακός λαός και το αποτέλεσμα θα είναι απόλυτα σεβαστό».

Σε ερώτηση αν θα συνεργαστεί με όλους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στη βάση της ιδεολογικο-πολιτικής μας προσέγγισης, σε καμία περίπτωση στη βάση της οποιαδήποτε συνδιαλλαγής».

«Επιμένω στην ιδεολογία, επιμένω ότι έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο, και το δείχνουμε μέσα από τις αποφάσεις και τις ενέργειες μας, πολιτικο-ιδεολογικό προσανατολισμό, είναι σεβαστή η άποψη και αυτών που διαφωνούν μαζί μας και αυτών που συμφωνούν μαζί μας, και σε αυτή τη βάση αν έχουμε κοινούς στόχους, κοινά οράματα είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε αμέσως», σημείωσε.

Ερωτηθείς με ποια κριτήρια έκανε την προσωπική του επιλογή σήμερα και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι είναι η πρώτη φορά που η Πάφος θα αναδείξει πέντε Βουλευτές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ναι, η Πάφος θα βγάλει πέντε Βουλευτές σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Έκανα την επιλογή μου στη βάση του ιδεολογικο-πολιτικού μου πλαισίου με το οποίο ασκούμε τη διακυβέρνηση του τόπου. Δεν λέω άλλα και πράττω διαφορετικά».

«Έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα κοινωνικό συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό το οποίο εφαρμόζουμε στη βάση του κοινωνικού φιλελευθερισμού και μέσα σε αυτό το πλαίσιο άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα»,πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν ψήφισε έναν ή δύο υποψηφίους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν έχει σημασία αν ψήφισα έναν ή δύο. Ψήφισα, άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα, δεν έκανα αποχή. Επέλεξα στη βάση που σας έχω αναφέρει».

Χριστοδουλίδης: «Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού»

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ψήφισε γρήγορα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «αλίμονο, έχω ξεκάθαρη άποψη μέσα στο πλαίσιο που σας προανέφερα για τον ιδεολογικο-πολιτικό μας προσανατολισμό. Θέλω να το αναφέρω, σε μια περίοδο που, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, κάποιοι ισχυρίζονται τα περί κατάρρευσης των ιδεολογιών, να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω απόλυτα».

«Πρέπει να έχουμε μια σαφή ιδεολογικο-πολιτική κατεύθυνση, αυτό πράττουμε εμείς, σεβαστό αν κάποιοι άλλοι επιλέγουν κάτι διαφορετικό, και βάσει αυτού ασκούμε και πολιτική, επιλέγουμε και υποψήφιους Βουλευτές», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν θα παρακολουθήσει απόψε τα αποτελέσματα των εκλογών ή τον ποδοσφαιρικό αγώνα όπου θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός Πειραιώς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σίγουρα θα βλέπω τα αποτελέσματα των εκλογών».

«Με ενδιαφέρει και ο Ολυμπιακός, είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, και της Πάφου φυσικά, δεν το αρνήθηκα ποτέ, την Παρασκευή θα είμαι στο γήπεδο για να παρακολουθήσω τον τελικό Κυπέλλου, αλλά θα ενημερώνομαι και για τον τελικό στην Αθήνα», ανέφερε καταληκτικά.