Βουλή: Άρση ασυλίας για Κωνσταντοπούλου και Σαλμά εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Μάριο Σαλμά εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια της Βουλής.

Ειδικότερα και όσον αφορά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η υπόθεση αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει κατατεθεί κατά της κα Κωνσταντοπούλου.

Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. «Όχι» ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ «παρών» δήλωσε η Ελληνική Λύση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ.

Η ίδια, με επιστολή της, είχε κάνει λόγο για «κακοποιητική» συμπεριφορά σε βάρος της και είχε καλέσει τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας να απέχουν από τη διαδικασία.

Πλέον, όμως, η συζήτηση μεταφέρεται στην Ολομέλεια.

Η άρση ασυλίας για τον Μάριο Σαλμά

Όσον αφορά στον κ. Σαλμά, και για τη δική του περίπτωση υπήρξε συμφωνία για εισήγηση για άρση της ασυλίας.

Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ καταψήφισαν, ενώ το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών».

Στη δική του περίπτωση, η υπόθεση αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, την οποία έχει καταθέσει εναντίον του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Μείνετε συντονισμένοι. Ο Γεωργιάδης είπε για μένα από το βήμα πως είμαι εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρείας. Κι εγώ δεν τον μήνυσα. Δεν είμαι Γεωργιάδης εγώ». Προσέθεσε μάλιστα πως προέτρεψε τους βουλευτές που μετέχουν στην επιτροπής Δεοντολογίας, να ψηφίσουν «ο,τι λέει το Σύνταγμα, ο Κανονισμός και η συνείδησή τους» επεσήμανε ο ίδιος, μιλώντας σε δημοσιογράφους.