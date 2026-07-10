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Πυρά Αγαπηδάκη σε Κωνσταντοπούλου: «Ποιος έχει όρεξη να παρακολουθεί ατέρμονους τραμπουκισμούς;»

Η ανάρτηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, με φόντο την υπόθεση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της.

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Ειρήνη Αγαπηδάκη
Ειρήνη Αγαπηδάκη | Eurokinissi
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Με αιχμηρή ανάρτηση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, επανήλθε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σχολιάζοντας όσα εκτυλίχθηκαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής σχετικά με την υπόθεση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα: «Χτες η Ζωή Κωνσταντοπουλου επιχείρησε ακόμα μια φορά να κάνει σόου στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, φτάνοντας στο σημείο να καλέσει την Άμεση Δράση για να συλλάβει βουλευτές της ΝΔ. 

Ο λόγος; Επειδή σκέφτηκε ότι θα εγκρίνει η επιτροπή  την άρση ασυλίας της, μετά τη μήνυση που κατέθεσε η βουλευτής μας στη Δυτική Αθήνα Μαρία Συρεγγέλα, η οποία έχει υποστεί πολλές φορές τον τραμπουκισμό της Ζωής Κωνσταντοπουλου. 

Εδώ και πάρα πολύ καιρό η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λειτουργεί με τρόπο που απομακρύνει τους πολίτες από τον κοινοβουλευτισμό. Ποιος έχει όρεξη να παρακολουθεί ατέρμονους τραμπουκισμούς; Τι σχέση έχει αυτό με τη θεσμική κοινοβουλευτική λειτουργία; Καμια. Ο τραμπουκισμός δεν αφορά μόνο άνδρες, αλλά και γυναίκες και μάλιστα τότε είναι ακόμα χειρότερος. 

Η Μαρία Συρεγγέλα, ζητά το αυτονόητο: να αποφασίσει το Δικαστήριο αν η συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπουλου παραβιάζει τον νόμο», ανέφερε. 

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