Πυρά Αγαπηδάκη σε Κωνσταντοπούλου: «Ποιος έχει όρεξη να παρακολουθεί ατέρμονους τραμπουκισμούς;»

Με αιχμηρή ανάρτηση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, επανήλθε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σχολιάζοντας όσα εκτυλίχθηκαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής σχετικά με την υπόθεση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της.
Συγκεκριμένα, ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα: «Χτες η Ζωή Κωνσταντοπουλου επιχείρησε ακόμα μια φορά να κάνει σόου στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, φτάνοντας στο σημείο να καλέσει την Άμεση Δράση για να συλλάβει βουλευτές της ΝΔ.
Ο λόγος; Επειδή σκέφτηκε ότι θα εγκρίνει η επιτροπή την άρση ασυλίας της, μετά τη μήνυση που κατέθεσε η βουλευτής μας στη Δυτική Αθήνα Μαρία Συρεγγέλα, η οποία έχει υποστεί πολλές φορές τον τραμπουκισμό της Ζωής Κωνσταντοπουλου.
Εδώ και πάρα πολύ καιρό η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λειτουργεί με τρόπο που απομακρύνει τους πολίτες από τον κοινοβουλευτισμό. Ποιος έχει όρεξη να παρακολουθεί ατέρμονους τραμπουκισμούς; Τι σχέση έχει αυτό με τη θεσμική κοινοβουλευτική λειτουργία; Καμια. Ο τραμπουκισμός δεν αφορά μόνο άνδρες, αλλά και γυναίκες και μάλιστα τότε είναι ακόμα χειρότερος.
Η Μαρία Συρεγγέλα, ζητά το αυτονόητο: να αποφασίσει το Δικαστήριο αν η συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπουλου παραβιάζει τον νόμο», ανέφερε.
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