Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής για Αραμπατζή και Λιβανό

Την απόφαση απόρριψης των προτάσεων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έλαβε η Βουλή στην Ολομέλεια.

Στη μυστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 286 βουλευτές για τον Σπήλιο Λιβανό, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 127 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και ενός παρών.

Στην πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς συγκεντρώθηκαν 128 θετικές ψήφοι έναντι 152 κατά.

Για την Φωτεινή Αραμπατζή, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 129 θετικές ψήφους έναντι 52 κατά και 2 παρών, ενώ η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πήρε 128 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά.