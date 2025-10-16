Μενού

Βουλή: Live η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική

H συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική στη Βουλή.

Reader symbol
Newsroom
Ολομέλεια της Βουλής
Ολομέλεια της Βουλής | Intime
  • Α-
  • Α+

Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα (16/10) ξεκίνησε η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολτιική.  

Ολοκληρώθηκε, η τοποθέτηση για την κυβερνητική εξωτερική πολιτική και τους χειρισμούς στα πλέον ακανθώδη διεθνή μέτωπα, που απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ