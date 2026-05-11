Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου – Τα ακίνητα και τα έσοδα από τη δικηγορία

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα οικονομικά στοιχεία της Προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τη χρήση του 2024 (δήλωση 2025). Η επικεφαλής του κόμματος εμφανίζει μια πολυσχιδή οικονομική δραστηριότητα, στην οποία ξεχωρίζουν τα έσοδα από το δικηγορικό επάγγελμα, αλλά και η πλούσια ακίνητη περιουσία.

Τα έσοδα και η επιχειρηματική δραστηριότητα

Η συνολική εισοδηματική εικόνα της κ. Κωνσταντοπούλου αγγίζει τις 79.466,91 ευρώ. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται στην κατανομή αυτών των εσόδων:

42.508,65€: Προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα (δικηγορικό λειτούργημα).

32.033,76€: Αφορούν μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές.

4.924,50€: Δηλώνονται ως εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρους και εισφορές.

Ακίνητα και καταθέσεις

Στο πεδίο του «real estate», η Κωνσταντοπούλου δηλώνει συνολικά 16 ακίνητα, τα οποία εντοπίζονται στην Αττική και την Εύβοια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στους δύο αυτούς νομούς.

Όσον αφορά τη ρευστότητα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διατηρεί 5 τραπεζικούς λογαριασμούς. Η «μερίδα του λέοντος» των αποταμιεύσεών της βρίσκεται στην Εθνική Τράπεζα, με το ποσό των 25.105,23 ευρώ.

Η Κωνσταντοπούλου φαίνεται πως μένει πιστή στο αυτοκίνητό της, καθώς δηλώνει ένα ΙΧ με έτος κτήσης το 2004. Στο μέτωπο των δανειακών υποχρεώσεων, η εικόνα είναι περιορισμένη, με μοναδική εκκρεμότητα μια πιστωτική κάρτα στην Τράπεζα Πειραιώς (αρχικό ποσό 2.400€), της οποίας το υπόλοιπο οφειλής ανέρχεται στα 1.759,61 ευρώ.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου.