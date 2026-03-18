«Κόλαση» στη Βουλή: Σύγκρουση Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου για ένα βίντεο – Διακόπηκε άρον άρον η συνεδρίαση

Απόλυτος εκτροχιασμός και πρωτοφανείς σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στην Ολομέλεια της Βουλής. Τα αίματα άναψαν επικίνδυνα όταν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης συγκρούστηκε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή ένα βίντεο.

Το επεισόδιο που οδήγησε στην διακοπή τηε διαδικασίας, ξεκίνησε τη στιγμή που η Κωνσταντοπούλου κατευθυνόταν προς το βήμα για να λάβει τον λόγο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη εκτός μικροφώνου σε έξαλλη κατάσταση, καταγγέλοντας ότι η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέγραφε τη διαδικασία σε βίντεο.

Η αναστάτωση στην αίθουσα ήταν άμεση. Ο υπουργός Υγείας διέκοψε τη ροή της συνεδρίασης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη τι γράφει στο βίντεο. Συγγνώμη κύριε πρόεδρε», για να συμπληρώσει αμέσως μετά με έντονο ύφος: «Με συγχωρείτε, δεν το δέχομαι αυτό».

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν άφησε την παρέμβαση αναπάντητη, απευθυνόμενη στον προεδρεύοντα της Βουλής και ρωτώντας τον με νόημα: «Έχω τον λόγο;».

Αυτό ήταν και το σημείο όπου η κατάσταση ξέφυγε εντελώς. Ο κ. Γεωργιάδης επέμεινε στην καταγγελία του, απαιτώντας την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, φωνάζοντας: «Σταματήστε. Μας καταγράφει σε βίντεο. Να έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής. Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο. Παρακαλώ πολύ».

Η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ανέβασε περαιτέρω το θερμόμετρο, καθώς ακούστηκε να λέει σε υψηλούς τόνους: «Κοιτά εδώ τραμπουκισμοί». Ο υπουργός, φανερά εκνευρισμένος, επανήλθε απαιτώντας: «Παρακαλώ πολύ να έρθει εδώ ο Πρόεδρος της Βουλής».

Μπροστά στο απόλυτο αδιέξοδο και τις φωνές, ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιάννης Πλακιωτάκης, προσπάθησε μάταια να ηρεμήσει τα πνεύματα απευθυνόμενος στον υπουργό: «Παρακαλώ κ. Υπουργέ». Βλέποντας όμως ότι η ένταση όχι μόνο δεν εκτονώνεται, αλλά κορυφώνεται, πήρε την απόφαση να ρίξει «μαχαίρι» στη διαδικασία ανακοινώνοντας: «Διακόπτουμε την συνεδρίαση».