Βουλή: «Τίτλοι τέλους» για τις εργασίες της επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, Μάκης Βορίδης, κατά την σημερινή (09/07) συνεδρίαση, προέτρεψε τα κόμματα να «βάλουν μπροστά» την προετοιμασία των γραπτών τους εισηγήσεων.

Οι θέσεις των γεικών και ειδικών εισηγητών, αλλά και αγορητών των κομμάτων, πρόκειται ναι καταχωρηθούν στην έκθεση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Αναγκαίο είναι η έκθεση να προετοιμαστεί προκειμένου να έχει εικόνα το νομοθετικό σώμα, πριν από τη συζήτηση και την ψηφοφορία της προτάσης Αναθεώρησης του Συντάγματος στην Ολομέλεια.

Τέσσερα άρθρα απομένουν για να ολοκληρώσει τις εργασίες της η Επιτροπή και η συζήτηση τους έχει προσδιοριστεί για την προσεχή εβδομάδα. Ανάμεσα σε αυτά είναι η πρόταση για την επιλογή των προέδρων και μελών των ανεξάρτητων αρχών (άρθρο 101Α), η κατάργηση του τεκμηρίου της αρμοδιότητας υπέρ αποκεντρωμένων διοικήσεων, η κρατική μέριμνα για τον πρωτογενή τομέα και η συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (άρθρο 101), οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ (άρθρο 102), η υποχρέωση αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και η δυνατότητα έως και οριστικής παύσης (άρθρο 103).

Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, είναι πιθανό η συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος να μεταφερθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στο διήμερο 23 και 24 Ιουλίου και η πρώτη ψηφοφορία να γίνει την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ένα μήνα μετά, θα ακολουθήσει η 2η ψηφοφορία, όπως ορίζει το Σύνταγμα.