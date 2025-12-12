Βουλή: Ξεκινά η πενθήμερη συζήτηση και ψήφιση του Προϋπολογισμού για το 2026

Με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά η πενθήμερη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026, η οποία, σύμφωνα με τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, συνδέεται και με την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Η έναρξη γίνεται με τις ομιλίες των γενικών εισηγητών των οκτώ κοινοβουλευτικών ομάδων.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.

Την πρώτη τοποθέτηση αναλαμβάνουν οι γενικοί εισηγητές που όρισαν τα κόμματα: από τη Νέα Δημοκρατία ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, από το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ ο Πάρις Κουκουλόπουλος, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς, από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος, από τη Νέα Αριστερά ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, από την Ελληνική Λύση ο Βασίλης Βιλιάρδος, από τη Νίκη ο Ανδρέας Βορύλλας και από την Πλεύση Ελευθερίας ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Στη συνέχεια θα μιλήσουν οι ειδικοί εισηγητές, εναλλάξ ανά κοινοβουλευτική ομάδα: για τη Νέα Δημοκρατία οι Ξενοφών Μπαραλιάκος, Στυλιανός Πέτσας, Μαρία Συρεγγέλα και Φωτεινή Αραμπατζή· για το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ οι Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης και Αικατερίνη Σπυριδάκη· για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Μαμουλάκης και η Κατερίνα Νοτοπούλου· για το ΚΚΕ ο Κωνσταντίνος-Βασίλειος Μεταξάς· για τη Νέα Αριστερά ο Δημήτρης Τζανακόπουλος· για την Ελληνική Λύση ο Κωνσταντίνος Μπούμπας· για τη Νίκη ο Σπυρίδων Τσιρώνης· για την Πλεύση Ελευθερίας η Ελένη Καραγεωργοπούλου. Τοποθέτηση θα πραγματοποιήσει και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς.

Το σχέδιο νόμου «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026» έχει ήδη εγκριθεί κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, με τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίζει υπέρ και όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης κατά.