Βούλτεψη σε Γιωτάκη: «Είστε άσχετη των ασχέτων - Σας έκανε ταχύρυθμα ο Τσίπρας και σας έβαλε το τσιπάκι»

Με αφορμή ένα άρθρο της Σοφίας Βούλτεψη, η οποία επικαλείται δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, ξεκίνησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση στον τηλεοπτικό αέρα, ανάμεσα στην ίδια την βουλεύτρια και την Φανή Γιωτάκη, αναπληρώτρια τομεάρχη Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Τα δεδομένα που αποτέλεσαν την αφορμή της έντασης, αφορούν την παιδική φτώχεια, και όλα ξεκίνησαν όταν η κυρία Γιωτάκη διέψευσε την ερμηνεία που έκανε η κυρία Βούλτεψη στα στοιχεία.

Ο έντονος διάλογός τους στον αέρα του ΣΚΑΪ, είχε ως εξής:

Γιωτάκη: «Διάβασα σήμερα ένα άρθρο σας. Κυρία Βούλτεψη, τα στοιχεία, πριν τα δημοσιεύσετε, τα είδατε;»

Βούλτεψη: «Εσείς τι λέτε;»

Γιωτάκη: «Μπορώ να σας διαβάσω;

Βούλτεψη: Έχετε εσείς άλλα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ;

Γιωτάκη: Μπορώ να σας διαβάσω; Αμφισβητώ τα στοιχεία σας»

Βούλτεψη: «Τι να κάνω; Αφού είναι της ΕΛΣΤΑΤ. Μας κοροϊδεύετε, κοροϊδεύετε την κοινωνία»

Γιωτάκη: «Μας λέτε ότι το 2019 ο κ. Μητσοτάκης παρέλαβε τον δείκτη της παιδικής φτώχειας στο 21,1% και το 2025 έφτασε στο 29,6%»

Βούλτεψη: «Με τι κατώφλι φτώχειας, κυρία Γιωτάκη;»

Γιωτάκη: «Άλλη μία τετραετία και θα το ανεβάσετε άλλες 10 μονάδες;»

Βούλτεψη: «Είστε άσχετη των ασχέτων.



Ενώ σε άλλο σημείο του διαλόγου η Σοφία Βούλτεψη αναφερόμενη στην Φανή Γιωτάκη, δήλωσε: «Άκου τι λέει. Μιλάμε για τόσο άσχετους. Μπορεί να πάθουμε μεγάλη καταστροφή» και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ αυτά τα ταχύρυθμα που τους έκανε ο Τσίπρας και τους έβαλε το τσιπάκι. Ο άνθρωπος που φτωχοποίησε τη χώρα με το μνημόνιο.

Στη συνέχεια, η Φανή Γιωτάκη αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, με την Σοφία Βούλτεψη να απαντά: «Ούτε Ταμείο Ανάκαμψης ξέρουνε.. απαπα… Ποιοι σας τα λένε αυτά. Ο Κουτεντάκης; Θα δείτε την αυτοδυναμία και θα είναι ντάλα μεσημέρι».

