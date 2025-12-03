«Βροχή» υποσχέσεων στους αγρότες από Τσιάρα: «Θέλουμε να βρούμε κοινό τόπο»

Την πρόθεση του να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Υπογράμμισε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε ήδη να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης της ευνοϊκής τιμής «9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα» για το αγροτικό ρεύμα (πρόγραμμα «Γαία») για περαιτέρω ανακούφιση των παραγωγών.

Νωρίτερα, ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη φετινή εικόνα των πληρωμών, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, καθώς και στις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής.

Αγρότες στα «κάγκελα» και damage control ο Τσιάρας

Ο κ. Τσιάρας εξήγησε ότι η φετινή προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης ανήλθε στα 363 εκατ. ευρώ έναντι 476 εκατ. ευρώ πέρσι, επισημαίνοντας πως υπάρχουν τρεις κατηγορίες δικαιούχων παραγωγών που για διαφορετικούς λόγους δεν κατάφεραν να δουν τα χρήματα τα οποία περίμεναν.

Όπως ανέφερε, περίπου 44.000 παραγωγοί βρίσκονται σε έλεγχο λόγω διαφόρων ζητημάτων, ενώ υπήρξαν προβλήματα με το monitoring, που είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί αγρότες να «βγαίνουν εκτός επιδοτήσεων αυτή τη στιγμή». Και στις δύο κατηγορίες θα υπάρχει δυνατότητα ενστάσεων ή προσκόμισης επί πλέον στοιχείων προκειμένου να γίνουν οι πληρωμές.

Η τρίτη κατηγορία αφορά περίπου 13.000 κτηνοτρόφους σε πέντε νομούς της χώρας, οι οποίοι, όπως είπε, από τη νέα διαδικασία κατανομής βοσκοτόπων «δεν πήραν κατανομή για να πάρουν επιδοτήσεις».

Σημείωσε ότι εφέτος δεν εφαρμόστηκε «η γνωστή τεχνική λύση», αλλά αντίθετα δόθηκε «η δυνατότητα κατανομής βοσκοτόπων μόνο στο συγκεκριμένο νομό που υπήρχε η κτηνοτροφική εγκατάσταση αλλά και σε όμορους νομούς». Στους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους θα αποδοθούν βοσκότοποι και θα γίνουν πληρωμές.

Ο Υπουργός αναγνώρισε ότι η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο είναι δύσκολη, λέγοντας πως «η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει μεγάλες ανατροπές», με μειωμένες παραγωγές πέρσι και τις τιμές των προϊόντων «στο ναδίρ» φέτος, ενώ σημείωσε ότι και «οι καθυστερήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ -λόγω της εξυγίανσης του Οργανισμού- δυσχέραναν το κλίμα».

Αναφερόμενος στις πληρωμές που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογράμμισε ότι «με τις καταβολές που θα γίνουν αυτήν την εβδομάδα θα προσεγγίσουμε τα 500 εκατομμύρια».

Το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, πληρώθηκαν η νιτρορύπανση, το Κομφούζιο, το πρόγραμμα σπάνιων φυλών και μέρος της βιολογικής γεωργίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πληρωμή του Μέτρου 23, το οποίο «για πρώτη φορά ενεργοποιείται στην Ελλάδα». Το ύψος του προγράμματος στο σύνολό του φτάνει τα 178 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ακολουθούν οι πληρωμές για τα παλαιά βιολογικά, η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, η εξισωτική αποζημίωση, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ ύψους 120 εκατ. ευρώ, καθώς και η προκαταβολή για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου από τον «Ντάνιελ». «Οι πόροι έως το τέλος του έτους θα ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά στην ευλογία, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την πληρωμή του υπολοίπου των αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα. Επιπλέον, υπενθύμισε ότι ήδη έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η περαιτέρω ενίσχυση κατά 50% για τις ζωοτροφές.

Σχετικά με τον διάλογο με τους αγρότες, ο Κώστας Τσιάρας επεσήμανε ότι «οι πόρτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντα ανοιχτές», προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι όλα τα προβλήματα λύνονται πάντα με διάλογο».

Σχετικά με το αγροτικό ρεύμα και το αγροτικό πετρέλαιο, υπενθύμισε ότι πρόκειται για ζητήματα που τέθηκαν το 2024 και «επιλύθηκαν μετά από διάλογο».

Κλείνοντας, ο Υπουργός υπογράμμισε: «Θέλουμε να βρούμε λύσεις, θέλουμε να βρούμε κοινό τόπο με τον αγροτικό κόσμο και είμαστε εδώ για να το κάνουμε».