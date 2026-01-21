Crash test στις διατλαντικές σχέσεις η ομιλία Τραμπ στο Νταβός

Στην ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός έχουν στραμμένο το βλέμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση με φόντο το διπλωματικό και εμπορικό μπρα ντερ φερ της διοίκησης των ΗΠΑ με την Ευρώπη με αιχμή τη Γροιλανδία.

Ο Πρωθυπουργός που αναχωρεί σήμερα το μεσημέρι για το Νταβός έχει ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ του «αυτονόητου δικαιώματος» της Δανίας και των πολιτών της Γροιλανδίας να αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον τους, επιμένοντας εμφατικά στην πάγια ελληνική θέση ότι μοναδική οδός για την επίλυση διεθνών διαφορών είναι το Διεθνές Δίκαιο.

Ο ίδιος μάλιστα μίλησε χθες για «ταραγμένες θάλασσες» και μια περίοδο όπου «αμφισβητούνται βασικές σταθερές» πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και η ευημερία, εκφράζοντας την προσδοκία «να πρυτανεύσει η λογική», ο διάλογος και οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, ώστε οι σχέσεις Ε.Ε – ΗΠΑ «να μη διαβούν το Ρουβίκωνα ως προς κινήσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν, από τις οποίες δεν θα υπάρχει εύκολα επιστροφή».

Κρίσιμο crash test στις διατλαντικές σχέσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά κρίσιμο crash test στις διατλαντικές σχέσεις που μπορεί να δοκιμάσει ακόμα και τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Μια ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί που απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς, ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα, προκειμένου να μη σταλεί το μήνυμα μίας αδύναμης Ευρώπης ή της υποχώρησης που ενέχει κινδύνους δημιουργίας προηγούμενου για άλλες εδαφικές διεκδικήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής όταν τόνιζε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής του status quo της Γροιλανδίας ως ΝΑΤΟϊκού εδάφους θα είναι «καταστροφική» καθώς θα συνιστά «ευθεία αμφισβήτηση» και του ΝΑΤΟ, ενώ μπορεί να λειτουργήσει ως «σταγόνα που θα ξεχείλιζε το ποτήρι» σε μια δύσκολη σχέση που έχουμε (ως Ευρώπη) αυτή τη στιγμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εξού και ο ίδιος επιχειρεί να αξιοποιήσει κάθε δίαυλο επικοινωνίας που έχει δημιουργήσει η Αθήνα με πρόσωπα της δεύτερης θητείας Τραμπ, με στόχο να τους πείσει ότι η απομόνωση των ΗΠΑ από την Ευρώπη θα βλάψει εντέλει και τα συμφέροντα της ίδιας της Αμερικής, ενισχύοντας τους ανταγωνιστές της και τους αντιπάλους Ε.Ε και ΗΠΑ.

Ο Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση συντάσσονται με την άποψη της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ότι «η ασφάλεια της Αρκτικής είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί από όλους μαζί».

«Δεν μπορεί η ισχύς να υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου»

Ενόψει της αυριανής έκτακτης Συνόδου Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης συντονίζει το βήμα του με τους ευρωπαίους εταίρους μας, φορώντας ταυτόχρονα το «καπέλο» του στρατηγικού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών και του ευρωπαίου ηγέτη, που ενώνει τη φωνή του με όσους υπογραμμίζουν ότι δεν μπορεί η ισχύς να υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου, ούτε και να αμφισβητείται η εδαφική ακεραιότητα οποιασδήποτε χώρας.

Το σκεπτικό της Αθήνας είναι ότι οι ανησυχίες των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Αρκτικής μπορεί να αντιμετωπιστεί με την αξιοποίησης της συμφωνίας που έχει συνάψει με τη Δανία από το 1951 για τη δημιουργία περισσότερων βάσεων και την αποστολή περισσότερων στρατευμάτων στη Γροιλανδία, είτε την εγκατάσταση επιπλέον ραντάρ, ενώ δίνει παράλληλα τις δυνατότητες για υπό προϋποθέσεις οικονομική εκμετάλλευση του νησιού της Αρκτικής.

Η ένταση πάντως με αιχμή τις ταυτόχρονες απειλές Τραμπ για δασμούς εναντίον 8 χωρών που εναντιώθηκαν ανοιχτά και με ένταση στα σχέδιά του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας και την προετοιμασία μίας «ενωμένης και αναλογικής» αντίδρασης της Ε.Ε, που ρίχνει προς εξέταση στο τραπέζι ακόμα και το λεγόμενο «εμπορικό μπαζούκα» καταδεικνύει σύμφωνα με αναλυτές ένα κλίμα σαφώς πιο συγκρουσιακό σε σχέση με την περσινή κρίση.

Οι αναλυτές εξάλλου διακρίνουν μεγαλύτερη ετοιμότητα της Ευρώπης να απαντήσει υπό το πρίσμα ότι η ο τίμημα της ανοχής απέναντι στις πιέσεις Τραμπ έχει αρχίσει να γίνεται πολιτικά και στρατηγικά δυσβάσταχτο.