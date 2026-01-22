Δελιβάνη: «Θα έχω ρόλο οικονομικού συμβούλου στο κόμμα Καρυστιανού» - Οι δηλώσεις για δραχμή και αμβλώσεις

Στενή φίλη της Μαρίας Καρυστιανού και καθηγήτρια Οικονομικών δήλωσε ότι «θα έχει ρόλο οικονομικού συμβούλου» στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Η Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, μίλησε στο δελτίο του ANT1 διευκρινίζοντας ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα αλλά θα είναι εκεί για ό,τι χρειαστεί με φόντο τη διαχείρηση οικονομικών.

Οι δηλώσεις της Καθηγήτρια, έχουν χαρακτηριστεί αμφιλεγόμενες ανά καιρούς ειδικότερα λόγω της θέσης της για επιστροφή στη δραχμή.

«Δεν πρόκειται, φυσικά, να βάλω υποψηφιότητα, αλλά, όσο μπορώ, θα τη βοηθάω στα οικονομικά».

Τον Ιανουάριο του 2015 είχε υποστηρίξει ότι: «Η μόνη λύση που έχουμε στη διάθεση μας είναι η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Μέσα από την Ευρωζώνη ειδικά, δεν υπάρχει λύση».

Διαβάστε επίσης: Το... πιστόλι του Μητσοτάκη, το φλερτ Κασσελάκη στην Καρυστιανού και η αποθέωση του ΓΑΠ

Στον ΑΝΤ1 δήλωσε: «Οι απώλειες για τον λαό από τα μνημόνια ήταν σημαντικά μεγαλύτερες. Το εθνικό νόμισμα είναι μια τρομερά μεγάλη δύναμη, η οποία θα μπορούσε, ήταν ένα πήδημα στο κενό εκείνη την περίοδο. Εκείνο το οποίο έχουμε υποστεί είναι τρεις φορές χειρότερο.

Έχει βγει ένας υπολογισμός για το 2135, που θα είναι ο τελευταίος Έλληνας ή Ελληνίδα που θα γεννηθεί σε αυτή τη χώρα. Ακόμη, είναι τραγικό το ότι, εδώ, κάθε χρόνο γίνονται 40.000 εκτρώσεις».