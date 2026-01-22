Το... πιστόλι του Μητσοτάκη, το φλερτ Κασσελάκη στην Καρυστιανού και η αποθέωση του ΓΑΠ

Δεν πήγε χθες στο Νταβός λόγω καιρού ο Μητσοτάκης (λέμε τώρα), ενώ θεωρητικά σήμερα θα φανεί αν θα πάει στην Ελβετία ή θα το πιστολιάσει και θα πάει απευθείας στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες. Τώρα, επιτρέψτε μου να εκτιμήσω ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πάει πουθενά για μισή μέρα, μόνο και μόνο για να κάνει ένα πάνελ και θα πάει κατευθείαν στους Ευρωπαίους. Άλλωστε, μετά την εμφάνιση του Τραμπ οι Ευρωπαιοι είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και γι' αυτούς είναι μάλλον αμήχανο να είναι οι ορντινάτσες του προέδρου.

Οι Ευρωπαίοι απέχουν

Μένω στα διεθνή και τα γεωπολιτικά και έρχομαι στο περίφημο Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου Ντόναλντ, το οποίο είναι χωρίς αρχή μέση και τέλος. Είναι ανοιχτής διάρκειας, είναι ανοιχτού σκοπού, έχει συνδρομή 1 δισ., αιώνιο επικεφαλής τον Τραμπ ή όποιον διαλέξει αυτός ως διάδοχο και φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, ένας άτυπος οργανισμός, μακριά από το πνεύμα της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα, αποκλειστικά και μόνο με βάση τις διαθέσεις και την ηθική του Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να σας πω ότι είναι συνεννοημένοι μεταξύ τους να μην συμμετάσχουν, πλην του Ούγγρου Όρμπαν, ο οποίος έχει δικό του μπαϊράκι και λειτουργεί ανεξάρτητα τόσο ως προς τις σχέσεις με τις ΗΠΑ όσο και με τη Ρωσία.

Διαβάστε ακόμα: Δημοσκόπηση Pulse: Από πού «κλέβουν» ψήφους Καρυστιανού και Τσίπρας – Τα ποσοστά που θα έπαιρναν

Κλειδώνει το ραντεβού στην Άγκυρα

Θέμα ημερών είναι οι ανακοινώσεις για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα που θα γίνει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Καταλαβαίνω ότι η δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου είναι πιο πιθανή και συγκεκριμένα μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου. Μάλιστα χθες ολοκληρώθηκαν και οι συζητήσεις για τη λεγόμενη θετική ατζέντα και προφανώς θα υπάρξουν κάποιες συμφωνίες για τα λεγόμενα θέματα χαμηλής πολιτικής που μπορούν να υπογραφούν από Μητσοτάκη και Ερντογάν.

Ο Κασσελάκης και το φλερτ με την Καρυστιανού

Τρεις εβδομάδες έμειναν για το συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας που εν πολλοίς θα κρίνει το μέλλον του κόμματος που με τόση αισιοδοξία ίδρυσε ο Στέφανος Κασσελάκης χωρίς την αντίστοιχη συνέχεια. Το ρεπορτάζ λοιπόν λέει πως ο Στέφανος επιθυμεί διακαώς τη συνεργασία με την Μαρία Καρυστιανού και πως θα ζητήσει σχετικό ψήφισμα στις εργασίες του Συνεδρίου. Εικάζω ότι θα καταφέρει να περάσει την πρόταση του, κυρίως διότι δεν βλέπω κανέναν πρόθυμο να ασχολείται με το κόμμα. Ο δε Στέφανος μαθαίνω ότι έχει χάσει μεγάλο μέρος της αρχικής του όρεξης, ενώ και η ομάδα που τον υποστήριζε έχει αποψιλωθεί. Οπότε καλά όλα αυτά, αλλά υπάρχει κι ένα βασικό ερώτημα: την Καρυστιανού τη ρώτησαν; Διότι ένα κόμμα που θα αγκαλιάζει μια πιο εθνικοπατριωτική και δεξιά ατζέντα δεν είμαι βέβαιος πως θα υποδεχθεί με προθυμία τον πρώην αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ας κρατήσουμε μικρό καλάθι.

Διαβάστε ακόμα: Τα σενάρια για το κόμμα Τσίπρα: «Θα ανακοινώσει το εγχείρημα πριν το Πάσχα», υποστηρίζει ο Τάσος Παππάς

Ο ΓΑΠ, ο Τασούλας και η τεντούρα

Η χθεσινή συνάντηση Τασούλα-Παπανδρέου διήρκεσε 1,5 ώρα σε πολύ καλό κλίμα. Η συνάντηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα συναντήσεων με τους πρώην πρωθυπουργούς, αλλά πηγές του Προεδρικού Μεγάρου λένε ότι ο Πρόεδρος και ο πρώην πρωθυπουργός είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τις γιορτές ήδη από τότε που συναντήθηκαν στην Πάτρα στην γιορτή του Αγίου Ανδρέα. Ο Παπανδρέου δεν πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο με άδεια χέρια, αλλά πρόσφερε στον Πρόεδρο ως δώρο ένα μπουκάλι Τεντούρα Αχαϊας, το παραδοσιακό ηδύποτο της Πάτρας που έχει μαύρο χρώμα και πολύ γλυκιά γεύση. Ο κ. Τασούλας και ο κ. Παπανδρέου συμφώνησαν ότι έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο επιταχυνόμενων εξελίξεων. Εξελίξεις που είναι πιθανό να αφήσουν ένα ιστορικό αποτύπωμα. Και σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα πρέπει να επιδείξει σοβαρότητα, νηφαλιότητα και προσαρμοστικότητα.

Ο ΓΑΠ και η αποθέωση

Πριν δει τον Τασούλα ο Γιώργος Παπανδρέου έζησε μια στιγμή αποθέωσης στην κοπή πίτας που διοργάνωσε ο Παύλος Γερουλάνος σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το λέω διότι όταν έφτασε αποθεώθηκε από τους συγκεντρωμένους οπαδούς του Παύλου που όπως και να το κάνουμε έχει ως πολιτική αφετηρία τη σχέση του με τον πρώην Πρωθυπουργό από τα χρόνια του υπουργείου Εξωτερικών πίσω στο 1999. Πάντως Γερουλάνος και Παπανδρέου δεν ταυτίζονται απόλυτα σε όσα έχουν να κάνουν με το χώρο, καθώς διακρίνω μια μεγαλύτερη συμπάθεια του ΓΑΠ στον Χάρη Δούκα. Το καταγράφω γιατί μπορεί κάποια πράγματα να τα δούμε μπροστά μας, ειδικά εάν στο ΠΑΣΟΚ υπάρξουν εξελίξεις μετά τις εκλογές.