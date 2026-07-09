«Δεν αποτελούμε απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς» - Η απάντηση της Άγκυρας στον Μητσοτάκη

Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, διαμήνυσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, μέσα από ανακοίνωσή του την Πέμπτη 8 Ιουλίου, δίνοντας απάντηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας για το casuse belli.

Αναλυτικά η απάντηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας:

«Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς

Η Τουρκία τόνισε ότι υποστηρίζει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνουμε ότι η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις και υπενθυμίζουμε σε όλους για άλλη μια φορά ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές».

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Το μήνυμα Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ

Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να θέτει στα διεθνή φόρουμ το τουρκικό casus belli κατά της Ελλάδας ως «ιστορική ανορθογραφία» που πρέπει να εγκαταλειφθεί, να συνεχίσει αδιάκοπα την αμυντική θωράκιση της χώρας και την προσήλωση της Αθήνας στο Διεθνές Δίκαιο για την επίλυση των διαφορών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Κατέδειξε πάντως για άλλη μία φορά ότι η Αθήνα δεν έχει διάθεση ρητορικής αντιπαράθεσης με την Άγκυρα, παρά τις εμφανώς διαφορετικές προσεγγίσεις σε ακανθώδη ζητήματα.

Ενώ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδειξε πως επιθυμεί να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας. Το κλίμα, εξάλλου, μεταξύ των δύο ηγετών τόσο κατά το δείπνο στο Λευκό Παλάτι όσο και κατά τη σύντομη συνομιλία τους κατά την υποδοχή λέγεται πως ήταν πολύ καλό.

Το casus belli

Παρουσία των ηγετών των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ ο πρωθυπουργός άδραξε την ευκαιρία να θέσει για δεύτερη φορά στο έδαφος της Άγκυρας την απειλή πολέμου που διατηρεί η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση που ασκήσει το έννομο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων, τονίζοντας ότι «δεν ταιριάζει με το κλίμα της Συμμαχίας» και ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις σχέσεις καλής γειτονίας.

«Δεν συντάσσεται ούτε με τη Διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που, παρά τις διαφορές μας, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «οι αποφάσεις που έλαβε η τουρκική Εθνοσυνέλευση τη δεκαετία του ’90, απλά δεν έχουν θέση στον σημερινό κόσμο».

Ο Tούρκος πρόεδρος επιχείρησε να υποβαθμίσει το casus belli, υποστηρίζοντας ότι «η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα».

Ήταν προφανές ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει στην άρση του, αλλά απέφυγε να σηκώσει και τους τόνους μετά από μία Σύνοδο κατά την οποία είχε πιέσει για την ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό SAFE και να προσεγγίσει τους ευρωπαίους ηγέτες.