Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να θέτει στα διεθνή φόρουμ το τουρκικό casus belli κατά της Ελλάδας ως «ιστορική ανορθογραφία» που πρέπει να εγκαταλειφθεί, να συνεχίσει αδιάκοπα την αμυντική θωράκιση της χώρας και την προσήλωση της Αθήνας στο Διεθνές Δίκαιο για την επίλυση των διαφορών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Κατέδειξε πάντως για άλλη μία φορά ότι η Αθήνα δεν έχει διάθεση ρητορικής αντιπαράθεσης με την Άγκυρα, παρά τις εμφανώς διαφορετικές προσεγγίσεις σε ακανθώδη ζητήματα.

Ενώ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδειξε πως επιθυμεί να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας. Το κλίμα, εξάλλου, μεταξύ των δύο ηγετών τόσο κατά το δείπνο στο Λευκό Παλάτι όσο και κατά τη σύντομη συνομιλία τους κατά την υποδοχή λέγεται πως ήταν πολύ καλό.

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Το casus belli

Παρουσία των ηγετών των κρατών – μελών του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός άδραξε την ευκαιρία να θέσει για δεύτερη φορά στο έδαφος της Άγκυρας την απειλή πολέμου που διατηρεί η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση που ασκήσει το έννομο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων, τονίζοντας ότι «δεν ταιριάζει με το κλίμα της Συμμαχίας» και ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις σχέσεις καλής γειτονίας.

«Δεν συντάσσεται ούτε με τη Διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που, παρά τις διαφορές μας, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «οι αποφάσεις που έλαβε η τουρκική Εθνοσυνέλευση τη δεκαετία του ’90, απλά δεν έχουν θέση στον σημερινό κόσμο».

Ο Τούρκος Πρόεδρος επιχείρησε να υποβαθμίσει το casus belli, υποστηρίζοντας ότι «η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα».

Ήταν προφανές ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει στην άρση του, αλλά απέφυγε να σηκώσει και τους τόνους μετά από μία Σύνοδο κατά την οποία είχε πιέσει για την ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό SAFE και να προσεγγίσει τους ευρωπαίους ηγέτες.

ΑΟΖ - υφαλοκρηπίδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε επί τάπητος και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιμένοντας ότι συνιστά τη μοναδική διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία και επαναλαμβάνοντας την κόκκινη γραμμή της Αθήνας ότι «το πλαίσιο για την επίλυση αυτού του μακροχρόνιου προβλήματος είναι η τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και ειδικά η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Υπογράμμισε, δε, εκ νέου ότι η μη επίλυση αυτής της διαφοράς δεν σημαίνει ότι οι δύο χώρες δεν μπορούν να ζουν ειρηνικά και να συζητούν άλλα θέματα της ατζέντας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «συμμερίζομαι πλήρως την άποψη του κ. Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου» χαρακτηρίζοντας την επίλυση των προβλημάτων «πρωτίστως ευθύνη των ηγετών» αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο. Η απάντησή του μεταφράζεται ως επαναβεβαίωση της πρόθεσής του για διατήρηση των ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η συζήτηση για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών δεν είναι τόσο ζωντανή όσο πριν. Και προφανώς δεν αφίσταται της θέσης για του λύση «πακέτο».

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F-35

Όσον αφορά στο «παζάρι» του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, η Αθήνα παραμένει ψύχραιμη με το βλέμμα στα νομικά εμπόδια για την άρση του εμπάργκο στην Τουρκία και τις αντιστάσεις στο Κογκρέσο. Και χθες άλλωστε φάνηκε ότι πρόκειται απλώς για μία πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου ο οποίος ανέφερε ότι «δεν έχω αποφασίσει ακόμα για F-35».

«Ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία είχε απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα, αντιπαραβάλλοντας ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 τα οποία ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί.

Ο Πρωθυπουργός, πάντως, έχοντας θέσει το ζήτημα του casus belli έστειλε εμμέσως μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και άλλους ηγέτες ότι «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ».

Παράλληλα, με φόντο παλαιότερες απειλές της Άγκυρας λόγω των αμυντικών εξοπλισμών της Ελλάδας διαμήνυσε, προς πάσα κατεύθυνση, ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο ίδιος «δεν δέχονται υποδείξεις» για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα, προκειμένου να θωρακίσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και να ασφαλίσουμε τη χώρα.