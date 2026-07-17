Με φόντο τις συνεχείς παραιτήσεις και αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και με φόντο την επικείμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ο Παύλος Πολάκης από τα Σφακιά επιλέγει να σχολιάσει όλα τα τεκτενόμενα στους κόλπους του κόμματος με μια μαντινάδα, ενώ δεν παραλείπει να αφήσε αιχμές για όσους «έδειξαν το πραγματικό τους μπόι».

Σημειώνεται ότι η ανάρτησή του βουλευτή Χανίων θεωρείται από πολλούς στοχευμένη, καθώς έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η Ρένα Δούρου πρόκειται να είναι υποψήφια για την προεδρία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Στράτα μου ίδια ήσουνα / κι ίδια πομενεις πάντα…/ και δεν χωρουν στο δρομο μου / των αλλονών κουμάντα!»

Χαιρετισματα απο Σφακια σε ολους τους καλους! Οι άλλοι ο,τι κι αν κανουν δεν μας αγγιζουν γιατι δειξανε και το πραγματικο τους μποι και το ηθικο τους αναστημα….ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ….»