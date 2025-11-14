«Δεν θα το διαβάσω»: Η απάντηση Μητσοτάκη όταν τον ρώτησαν για το βιβλίο του Τσίπρα

Δεν προτίθεται να διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά όπως λέει θα πληροφορηθεί για το περιεχόμενό του και θα αφήσει σε άλλους την αποδόμησή του. Τόνισε παράλληλα ότι έχει «σκληρή πολιτική άποψη» για όσα περιγράφονται στο βιβλίο και σχολιάζοντας αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας ξεχώρισε ως ιδιαιτερότητα του της «Ιθάκης» προ ημερών στο "BookVoice-the podcast", ότι δηλαδή «κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο. Όλοι γράφουν σε παρελθόντα χρόνο. Κάνω την αυτοκριτική μου, αλλά κάνω και κριτική».

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Σε ερώτηση για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Γιάννη Μπέζο στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greece Talks 2025 - The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection» ο πρωθυπουργός απάντησε για το αν θα το διαβάσει: «Έχω πάρα πολλά βιβλία πάνω στο γραφείο μου, που περιμένουν να τα φυλλομετρήσω, δε νομίζω πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι από αυτά που θα διαβάσω, σίγουρα θα πληροφορηθώ για το περιεχόμενο του, ξέρετε έχω σκληρή πολιτική άποψη για όλα όσα περιγράφονται στο βιβλίο. Θα αφήσω σε άλλους το έργο της αποδόμησης του συγκεκριμένου βιβλίου.

Έχω πάντα μια επιφύλαξη με πολιτικούς, που αγχώνονται να διαχειριστούν την υστεροφημία τους, ιδίως όταν μιλούν σε τρίτο πρόσωπο τότε αρχίζω να προβληματίζομαι. Το πώς διαχειρίζεσαι μία κρίση εκείνη τη στιγμή νομίζω πως είναι ένα ενδιαφέρον βίωμα. Η ζωή μετά την πολιτική μπορεί να έχει πολλά ενδιαφέροντα κεφάλαια.

Την ιστορία σου τη γράφεις, όσο είσαι στην πολιτική, εάν σε πιάνει άγχος να ξαναγράφεις την ιστορία σου μάλλον κάτι δεν έκανες καλά», απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση του με τον Γιάννη Μπέζο,