«Δεν θα το έλεγα και σκάνδαλο»: Τι είπε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική

Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που ερευνά το σκάνδαλο των «μαϊμού» αγροτικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζονται σήμερα με καταθέσεις κομβικών στελεχών.

Μεταξύ άλλων, κατέθεσε και ο Γιώργος Ζαλίδης, ο οποίος διορίστηκε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στα τέλη Ιανουαρίου του 2025, απαντώντας στις ερωτήσεις του Μακάριου Λαζαρίδη, κατά την ΕΡΤ.

Ο κύριος Ζαλίδης ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι είναι σκάνδαλο αυτό που συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και απάντησε «δεν θα το έλεγα σκάνδαλο, απλά είναι μια υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που χρειάζεται όμως συντονισμό και όπου υπάρχουν αδυναμίες να διορθωθούν και να ενισχυθεί ο οργανισμός».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πρόβλημα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων»

Επιπλέον, ο κύριος Ζαλίδης αναγνώρισε ότι είναι πρόβλημα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και ότι πρέπει να αλλάξει το καθεστώς εκεί.

«Στην καρδιά του προβλήματος είναι τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Το ότι ο σύμβουλος είναι ενιαίος και για το σύστημα πληρωμής και για την ενιαία αίτηση, δεν δίνει τα εχέγγυα ώστε να υπάρχουνε δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα συστήματα.

Κατά την προσωπική επιστημονική μου άποψη, θα έπρεπε να υπάρχουνε δύο ξεχωριστές συμβάσεις [. . .] Αυτές οι πλατφόρμες έπρεπε να είναι, η μία της αίτησης, και η άλλη για το σύστημα πληρωμών.

Να είναι διαφορετικές πλατφόρμες από διαφορετικούς ανθρώπους, ώστε εκεί να μην μπορεί να υπάρχει υπόνοια οποιουδήποτε πράγματος. Εγώ έτσι θα το έκανα», είπε ο κ. Ζαλίδης.

Με αφορμή μάλιστα ελέγχους στα πιστοποιητικά και τα τιμολόγια των οικολογικών σχημάτων, είπε ότι έχουν βρεθεί 45.000 τιμολόγια που είτε είναι επανάληψη το ένα του άλλου ή έχουν πρόβλημα.

Σε σύνολο 100.000 ΑΦΜ τα μισά περίπου είναι δεσμευμένα, και στην ερώτηση εάν μπορούμε να συνδυάσουμε τα στοιχεία και να δούμε αυτά τα ΑΦΜ, από ποια ΚΥΔ έχουν εξυπηρετηθεί, «για να πάμε στην καρδιά του προβλήματος, που είναι τα ΚΥΔ» [. . .] δήλωσε «Ναι υπάρχουνε και χωρικές διαστάσεις στο θέμα».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύσκολες έως αδύνατες οι πληρωμές τον Οκτώβριο

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, ο κ. Ζαλίδης είπε: «Ήξερα ότι σε αυτή την εβδομάδα θα βγαίναν οι παρτίδες, για ό,τι δεν είχαμε πληρώσει στις 15 Ιουνίου.

Δεν ξέρω τώρα με τον OLAF εάν αυτό ισχύσει για αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, και συνέχισε: «Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών θα το ορίσει ο πρόεδρος του οργανισμού ο κ. Καββαδάς και ελπίζω, ότι αυτό που λέχθηκε κι από άλλον πρόεδρο, το “τραντίσιοναλ”, που είναι της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου, να μπορέσουμε να το κρατήσουμε».

Στην παρατήρηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, και βουλευτή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη ότι για τον Οκτώβριο, αυτό μοιάζει δύσκολο, ο κ. Ζαλίδης είπε: «Είναι δύσκολο έως αδύνατο».

«Θα μπορέσουμε να έχουμε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης;», ρώτησε στη συνέχεια ο κ. Λαζαρίδης με τον κ. Ζαλίδη να λέει ότι «εκεί θα δοθεί, αλλά σε κάποιο μικρό βαθμό».