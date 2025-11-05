«Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφ@@ νεκροθάφτη»: Η viral απάντηση Χριστοδουλάκη στο μπλακ χιούμορ της Αναστασίου

Στην πολιτική λέγονται καθημερινά πολλά. Ατάκες που αφήνουν εποχή και άλλες λιγότερο πετυχημένες που άλλο θέλουν να πουν και άλλο εννοούν τελικά. Κάτι τέτοιο έγινε και πρόσφατα με τα σχόλια της πολιτικού του ΠΑΣΟΚ, Βάσιας Αναστασίου.

Η κυρία Αναστασίου που είναι επιλαχούσα βουλευτής στην Ανατολική Αττική για το ΠΑΣΟΚ, είπε ειδικότερα την Τρίτη 4/11 σε τηλεοπτική εκπομπή πως βρίσκεται έναν θάνατο μακριά από την έδρα. Ποιον εννοούσε; Τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον οποίο στη συνέχεια, χαρακτήρισε φίλο της, προσπαθώντας να αιτιολογήσει το μπλακ χιούμορ που έκανε. Μάλιστα διευκρίνισε πως το είπε χαριτολογώντας.

Την ίδια μέρα, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης έδωσε τη δική του απάντηση στην κυρία Αναστασίου και έγινε viral.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ λοιπόν, για να της απαντήσει, δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να τραγουδά «δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη».

«Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη… Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου…

(Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 4/11 «πάγωσε» όλο το πάνελ της εκπομπής που βρέθηκε, η Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με το «μπλακ χιούμορ» της.

Πιο συγκεκριμένα, η αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική, χαριτολογώντας είπε ότι βρίσκεται έναν... θάνατο μακριά από την έδρα. Περιμένει δηλαδή κάποιον να πεθάνει για να πάρει τη θέση του στη Βουλή.

«Πρώτα ο Θεός, θα είμαι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Είμαι έναν θάνατο μακριά απ’ την έδρα», δήλωσε η Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Αμέσως έσπευσε να διορθώσει αυτό που είπε: «Χαριτολογώντας το λέω. Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» είπε, εννοώντας ότι είναι επιλαχούσα!