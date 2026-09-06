«Δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα»: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για τα σχολικά βιβλία

Στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για το ενδοκομματικό ζήτημα που άνοιξε στην Νέα Δημοκρατία αναφορικά με τα βιβλία του Δημοτικού, και τις αναφορές πως εξυπηρετούν την woke ατζέντα.

Σε ερώτηση για την κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά για τη woke ατζέντα κι αν έχει μετανιώσει για τη νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι με αφορμή αυτή τη συζήτηση επανήλθε στο προσκήνιο η συζήτηση και η κριτική για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων.

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«Έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε κι άλλες αιτίες διχασμού», είπε. «Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε η υπουργός, ούτε το υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές κι αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι που θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία… διότι δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι δεν πρέπει να συγχέουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές, οι οποίες όντως έγιναν στις ΗΠΑ όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke ατζέντα. «Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, δεν είναι αυτή η κυβέρνηση».

Παρακολουθήστε την συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ εδώ.