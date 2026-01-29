Δένδιας: «Ανανεώνουμε τη Συμφωνία Στρατηγικής Σχέσης με Γαλλία» - Η Ατζέντα 2030 για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Την ανάγκη να επισπευθούν οι διαδικασίες ανανέωσης της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα υπογράμμισε σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αφού πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Catherine Vautrin.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου επί της φρεγάτας «Κίμων» - της πρώτης ελληνικής Belharra - στο ναύσταθμο Σαλαμίνας.

«Η Ελλάδα και η Γαλλία συνδέονται με κοινή αντίληψη για το Διεθνές Δίκαιο. Προωθούμε την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία και σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Τονίζοντας ότι η φρεγάτα «Κίμων» είναι το «πιο εμβληματικό επιστέγασμα της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών», ο Νίκος Δένδιας υπενθύμισε πως η σχέση Ελλάδας - Γαλλίας έχει «πλούσιο παρελθόν, ένδοξο παρόν και λαμπρό μέλλον».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ρήτρας αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής που περιλαμβάνεται στη συμφωνία εταιρικής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας εξηγώντας ότι η Ελλάδα με την «Ατζέντα 2030» προχωρά «με σχέδιο και αυτοπεποίθηση επενδύοντας στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι με την Γαλλίδα ομόλογό του συζήτησαν για την ανάγκη εμβάθυνσης στον τομέα της καινοτομίας και της αμυντικής τεχνολογίας - με τη συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας-, αποκαλώντας αυτούς τους τομείς «επιτακτική προτεραιότητα» όχι μόνο για την Ελλάδα και την Γαλλία αλλά και την Ευρώπη συνολικά.

Βοτρέν: «Νέα σελίδα στη ναυτική συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας»

Από την πλευρά της, η κ. Βοτρέν έκανε λόγο για νέα σελίδα στη ναυτική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό το επίπεδο διαλειτουργικότητας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων των δύο χωρών.

Τόνισε μάλιστα στην ανάγκη να εντατικοποιηθεί η αμυντική συνεργασία σε βιομηχανικό επίπεδο, ενώ ξεκαθάρισε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Γαλλία δεν επιθυμούν εντάσεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η επίσημη υποδοχή της Γαλλίδας υπουργού στον ναύσταθμο Σαλαμίνος πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 10:45 π.μ., ενώ ακολούθησε η συνάντηση των δύο υπουργών, διάρκειας περίπου μίας ώρας, επί της φρεγάτας «Κίμων».