Δένδιας από Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ: «Κρίσιμη περίοδος για τη Συμμαχία»

Σε δηλώσεις προχώρησε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καθώς προσήλθε στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, μιλώντας για τα ζητήματα που αναμένεται να συζητήσει με τους ομολόγους του, καθώς και για τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Ελλάδας μέσω της «Ατζέντας 2030».

Ο ίδιος θέλησε να βάλει οριστικό τέλος στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πιθανή συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, τονίζοντας πως ο κ. Γκιουλέρ «δεν βρίσκεται καν στις Βρυξέλλες»

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Νίκου Δένδια:

«Όπως χθες στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, έτσι και σήμερα, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θα συζητήσουμε σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Συμμαχία, σε μια κρίσιμη περίοδο για τις Δημοκρατίες αυτού του πλανήτη.

Έχουμε να συζητήσουμε για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας στο ΝΑΤΟ, όπως και χθες στην ΕΕ, για την ανάπτυξη της αμυντικής μας παραγωγής και για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων.

Από την πλευρά της χώρας μου, της Ελλάδας, προσέρχομαι σε αυτή τη συνάντηση με την αυτοπεποίθηση που δίνει η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κάνουμε, η «Ατζέντα 2030», η ολιστική μας προσέγγιση με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», σε πέντε επίπεδα: τη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, το διάστημα και το cybersecurity. Αλλά και με τη δυνατότητα που δίνει το υστέρημα του ελληνικού λαού.

Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερβαίνει το 3% των δαπανών για την άμυνα. Και αν κάνουμε συνολικά τον απολογισμό των κονδυλίων που συνδυάζονται με αυτό, προσεγγίζει – αν δεν υπερβαίνει – και το 5%».