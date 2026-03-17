Δένδιας: «Δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοία στα Στενά του Ορμούζ υπό τις παρούσες συνθήκες»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, με τον Βρετανό ομόλογό του John Healey στο Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Λονδίνο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί εστίασαν στην ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στις αυξανόμενες προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στο Ιράν, τη Μέση Ανατολή, τον Λίβανο και την Ουκρανία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–Ηνωμένου Βασιλείου, με επίκεντρο την καινοτομία και τη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις πιο κρίσιμες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο πόλεμος στο Ιράν και οι επιπτώσεις του στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο, για την οποία, όπως σημείωσε, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον τόσο από την Ελλάδα όσο και από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Έλληνας υπουργός ενημέρωσε τον Βρετανό ομόλογό του για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας σχετικά με την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κατοίκων της, καθώς και για τη συμβολή της χώρας στην ασφάλεια της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα αμυντικής καινοτομίας, νέων τεχνολογιών και η προοπτική στενότερης συνεργασίας μεταξύ των οικοσυστημάτων των δύο χωρών. Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ισχυρή παράδοση στον τομέα της καινοτομίας, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, ιδίως ενόψει των προκλήσεων που σχετίζονται με τις θαλάσσιες οδούς. Ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα, ως η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως, έχει ζωτικό ενδιαφέρον για την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα, επισημαίνοντας ότι παρόμοια προσέγγιση υιοθετεί και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο αποστολής ελληνικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε την προηγούμενη ημέρα συνάντηση και με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Jonathan Powell, με τον οποίο συζήτησε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, την Ουκρανία και τις ευρύτερες προκλήσεις ασφάλειας.