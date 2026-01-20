Μενού

Δένδιας: «Ελλάδα και Ισραήλ θα συνεργαστούν για αντι-drones συστήματα και κυβερνοασφάλεια»

Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ σε θέματα που αφορούν αντι - drone συστήματα και κυβερνοασφάλεια.

Reader symbol
Newsroom
Ο Νίκος Δένδιας
Ο Νίκος Δένδιας | Intime
  • Α-
  • Α+

Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε σήμερα (20/1) συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ σε θέματα που αφορούν την κυβερνοασφάλεια.

«ΗΕλλάδα και το Ισραήλ θα συνεργαστούν σε θέματα που αφορούν τα αντι-drones συστήματα και την κυβερνοασφάλεια», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας  μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ίσραελ Κατς στην Αθήνα όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ.

Παράλληλα το Reuters αναφέρει: «Με ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς, η Ελλάδα και το Ισραήλ λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό έδαφος και έχουν πραγματοποιήσει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ