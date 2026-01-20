Δένδιας: «Ελλάδα και Ισραήλ θα συνεργαστούν για αντι-drones συστήματα και κυβερνοασφάλεια»

Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε σήμερα (20/1) συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ σε θέματα που αφορούν την κυβερνοασφάλεια.
«ΗΕλλάδα και το Ισραήλ θα συνεργαστούν σε θέματα που αφορούν τα αντι-drones συστήματα και την κυβερνοασφάλεια», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ίσραελ Κατς στην Αθήνα όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ.
Παράλληλα το Reuters αναφέρει: «Με ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς, η Ελλάδα και το Ισραήλ λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό έδαφος και έχουν πραγματοποιήσει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια».
