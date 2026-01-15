Δένδιας: «Έως το 2030 θα έχουμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παραχώρησε συνέντευξη σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, αναφερόμενος στην απόκτηση της φρεγάτας «Κίμων», αλλά και των επόμενων τριών γαλλικών και τεσσάρων ιταλικών φρεγατών που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.

«Και οι τέσσερεις φρεγάτες “Belharra” θα φτάσουν στο επίπεδο “Standard 2++”, δηλαδή και οι τέσσερεις φρεγάτες στο τέλος της μέρας θα φέρουν στρατηγικά όπλα και ειδικά τον νέο πύραυλο “ELSA”» υπογράμμισε ο υπουργός.

«Σταδιακά, ο πύραυλος αυτός θα τοποθετηθεί και οι ανάλογοι εκτοξευτές, οι “Silver 70”, θα τοποθετηθούν και στις τέσσερις φρεγάτες μας. Οι τέσσερεις αυτές φρεγάτες πλέον θα είναι οι ισχυρότερες φρεγάτες που υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Ακούγεται υπερβολικό. Σας διαβεβαιώ δεν είναι υπερβολικό. Είναι ακριβώς έτσι», πρόσθεσε.

Όπως είπε στη συνέχεια ο κ. Δένδιας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας, πρόκειται να περάσουν σε μια νέα εποχή κι αυτό σχετίζεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή.

«Έως το 2030, θα έχουμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού, απολύτως ικανές να αποτρέψουν οποιονδήποτε σκεφτεί να απειλήσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», συμπλήρωσε.

Σε ότι αφορά τις αντιδράσεις της Άγκυρας για την ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο στη θάλασσα όσο και στον αέρα, υπογράμμισε ότι, «Η Άγκυρα δεν έχει λόγο να εκνευρίζεται. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Το ανάποδο συμβαίνει».