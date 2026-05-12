Μενού

Δένδιας για πλωτό drone στη Λευκάδα: «Ήταν σίγουρα ουκρανικό, εξαιρετικά σοβαρό θέμα»

Ο Νίκος Δένδιας επισήμανε πριν λίγο στις Βρυξέλλες πως «Πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα είναι ουκρανικό.

Reader symbol
Newsroom
Νίκος Δένδιας
Νίκος Δένδιας | Getty
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Νίκος Δένδιας επισήμανε πριν λίγο στις Βρυξέλλες πως εξακριβώθηκε η προέλευση του πλωτού drone -που ανασύρθηκε από ψαράδες εκτός ελέγχου στα ανοιχτά της Λευκάδας- ως ουκρανικό, ζήτημα που θα τεθεί ενώπιον του Ουκρανού υπουργού Άμυνας.

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα (σ.σ στη Λευκάδα) είναι ουκρανικό.

Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ