Δένδιας για πλωτό drone στη Λευκάδα: «Ήταν σίγουρα ουκρανικό, εξαιρετικά σοβαρό θέμα»

Ο Νίκος Δένδιας επισήμανε πριν λίγο στις Βρυξέλλες πως εξακριβώθηκε η προέλευση του πλωτού drone -που ανασύρθηκε από ψαράδες εκτός ελέγχου στα ανοιχτά της Λευκάδας- ως ουκρανικό, ζήτημα που θα τεθεί ενώπιον του Ουκρανού υπουργού Άμυνας.
«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα (σ.σ στη Λευκάδα) είναι ουκρανικό.
Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα».
