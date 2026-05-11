Λευκάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ανατίναξης των εκρηκτικών του drone

Βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA καταγράφει τη στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης των εκρηκτικών που εντοπίστηκαν στο drone που είχε βρεθεί στη Λευκάδα. Στις αποκλειστικές εικόνες της εκπομπής «Live News» αποτυπώνεται η διαδικασία καταστροφής των εκρηκτικών μέσα στη θάλασσα.

Η ανατίναξη πραγματοποιήθηκε στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας και αφορούσε περίπου 300 κιλά εκρηκτικών που περιείχε το drone, το οποίο είχαν εντοπίσει ψαράδες στα ανοιχτά της Λευκάδας την προηγούμενη εβδομάδα.

Η ελεγχόμενη έκρηξη έγινε στη θάλασσα, σε απόσταση περίπου 10 έως 15 μέτρων από την ακτή. Τα εκρηκτικά, υψηλής ισχύος και τύπου TNT, βρίσκονταν αποθηκευμένα σε τέσσερα δοχεία, με ένα από αυτά να πυροδοτείται σε βάθος περίπου 10 μέτρων.

Το ισχυρό ωστικό κύμα που δημιουργήθηκε αναδεικνύει το μέγεθος της καταστροφής που θα μπορούσε να προκαλέσει το drone αν χτυπούσε έναν στόχο, όπως πλοίο ή λιμενική εγκατάσταση.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ παραμένουν ανοιχτά πολλά ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τον σκοπό του drone.