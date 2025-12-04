Δένδιας: «Χρόνια πολλά στο Πυροβολικό μας, εισέρχεται στη νέα εποχή με την Ατζέντα 2030»

«Χρόνια Πολλά στο Πυροβολικό μας για την εορτή της Προστάτιδάς του, Αγίας Βαρβάρας. Ένα Όπλο το οποίο εισέρχεται στη νέα εποχή με την “Ατζέντα 2030” και θα έχει σημαντικό ρόλο στη νέα ολιστική αρχιτεκτονική Άμυνας» αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τον εορτασμό της προστάτιδας του Πυροβολικού Αγίας Βαρβάρας.

Χρόνια Πολλά στο Πυροβολικό μας για την εορτή της Προστάτιδάς του, Αγίας Βαρβάρας.



Ένα Όπλο το οποίο εισέρχεται στη νέα εποχή με την «Ατζέντα 2030» και θα έχει σημαντικό ρόλο στη νέα ολιστική αρχιτεκτονική Άμυνας. pic.twitter.com/Y5P26jQ1GI — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 4, 2025



