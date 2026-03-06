Δένδιας: «Η Ελλάδα θα βοηθήσει τη Βουλγαρία στην αντιβαλλιστική προστασία από το Ιράν»

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βούλγαρο ομόλογό του είχε ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, αποκαλύπτοντας ότι η χώρα μας θα παρέχει αντιβαλλιστική προστασία στο γειτονικό κράτος.

Όπως έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Νίκος Δένδιας, «συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν».

Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν.#Greece #Bulgaria pic.twitter.com/3SLkhp3TTV — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2026

Σε χθεσινή του ανάρτηση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Είχα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, κ. Atanas Zapryanov με τον οποίο συζητήσαμε για τους τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Υπογράμμισα την ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει, εφόσον απαιτηθεί, στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.