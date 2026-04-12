Δένδιας: Μήνυμα για το Πάσχα από το Επιτηρητικό Φυλάκιο «126» στον Έβρο

Ο Νίκος Δένδιας βρέθηκε στο επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο για να ανταλλάξει ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας.

Νίκος Δένδιας
Νίκος Δένδιας | X / @NikosDendias
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε, σήμερα, το επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «ανήμερα του εορτασμού της Ανάστασης του Θεανθρώπου, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη» είχε τη μεγάλη χαρά να ανταλλάξει «ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας που φρουρούν τα ανατολικά χερσαία σύνορα της πατρίδας μας» και όπως αναφέρει, «να τους εκφράσω την υπερηφάνεια μου για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας».

 

