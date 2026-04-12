Δένδιας: Μήνυμα για το Πάσχα από το Επιτηρητικό Φυλάκιο «126» στον Έβρο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε, σήμερα, το επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «ανήμερα του εορτασμού της Ανάστασης του Θεανθρώπου, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη» είχε τη μεγάλη χαρά να ανταλλάξει «ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας που φρουρούν τα ανατολικά χερσαία σύνορα της πατρίδας μας» και όπως αναφέρει, «να τους εκφράσω την υπερηφάνεια μου για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας».
- Η Αργεντινή ξεπουλά τους παγετώνες της για εξορύξεις: Οικολογική «ταφόπλακα» της κυβέρνησης Μιλέι
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν - Ούτε βήμα πίσω η Τεχεράνη για τα πυρηνικά
- Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ελέγχους από τα ΜΑΤ για μολότοφ και βεγγαλικά - Τρεις συλλήψεις
- Αποκλειστικό: Το νέο dance κομμάτι της Άννας Βίσση λέγεται Αιγαίο και κυκλοφορεί μετά το Πάσχα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.